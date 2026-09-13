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Киноафиша Статьи Каким был Боромир в черновиках Толкина: смерть от руки друга и предательство до конца

Каким был Боромир в черновиках Толкина: смерть от руки друга и предательство до конца

Проверено редакцией
Боромир

Он запомнился читателям и зрителям как храбрый воин, павший, защищая хоббитов, но в ранних версиях истории у него был совсем другой путь.

Боромир из «Властелина колец» запомнился зрителям как рыцарь, который ошибся, успел всё осознать — и героически умер, защищая товарищей.

Его сцена гибели в фильме Питера Джексона стала одним из эмоциональных пиков трилогии. Но первоначально Толкин задумывал для Боромира совсем другую судьбу: без искупления, с завистью и предательством.

В черновиках он выживал, примыкал к врагам и погибал не от стрел орков — а от меча Арагорна.

Он солгал и ушёл к Саруману

В седьмом томе «Истории Средиземья» Толкин опубликовал ранний вариант событий. Там Боромир не погиб у Амон Хена.

Он соврал Арагорну о судьбе Фродо, предложил вернуться в Гондор и пошёл вместе с ним. Когда Минас Тирит оказался в осаде, народ признал Арагорна лидером — и это вызвало у Боромира ярость.

Он покинул город и примкнул к Саруману, надеясь вернуть власть силой.

Боромир

Толкин хотел закончить его путь мрачно

На полях рукописи Толкин спрашивал себя: «Он раскаивается?» — и отвечал: «Нет — убит Арагорном». В этом варианте Боромир не получал шанса исправиться. Он становился предателем — не из-за Кольца, а из-за собственных слабостей: ревности, амбиций, уязвлённого эго.

Финальная версия всё изменила. Толкин сделал Боромира сложным, но не злым. Его искупление подчеркнуло, насколько опасно Кольцо — и насколько сильным может быть человек, если борется до конца. Именно эта смерть задала тон всему пути Фродо и сделала Боромира не падшим, а спасённым.

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Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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