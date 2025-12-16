Какая фамилия у Дяди Федора из «Простоквашино»? В мультике ее скрыли, но в книгах Успенского эта информация есть

Ничего поэтичного в ней все равно нет.

Кажется, что про Простоквашино и его героев знают всё, особенно после культовых советских мультфильмов. Но за кадром и между строк осталось много любопытных деталей, о которых часто забывают. И одна из них касается образа дяди Федора.

Фамилия дяди Федора

Зрители знают главного героя из мультика только как дядю Фёдора. Серьёзный мальчик с серьёзным именем. Но ведь у него должна быть фамилия.

В мультфильмах её действительно не называют. Также, как зрители никогда не слышали имен родителей. А вот в оригинальных книгах Эдуарда Успенского всё чётко прописано.

Оказывается, мальчика зовут Федя Свекольников. А отчество у него Дмитриевич, что легко позволяет догадаться об имени папы. Маму же зовут Римма.

Почему дядя Федор

У истоков знаменитого героя стоял обычный пионерлагерь, в котором подрабатывал молодой Успенский. Его обязанностью было читать сказки ребятам из младших отрядов.

Когда же весь книжный запас иссяк, будущий писатель начал импровизировать прямо на ходу. Так постепенно родилась целая повесть.

В самой первой версии дядя Фёдор действительно был взрослым — суровым лесником. Но чтобы приблизить сюжет к детской аудитории, Успенский омолодил персонажа, сохранив при этом ироничное обращение. Чтобы избежать путаницы, автор с ходу раскрывает эту загадку в тексте.

В прологе книги рассказывается, что невероятная серьёзность и самостоятельность ребенка — читать с четырёх лет и варить суп в шесть — заставили окружающих относиться к нему по-взрослому. Так и закрепилось за ним это прозвище.

Ранее портал «Киноафиша» писал про темную фанатскую теорию о «Трое из Простоквашино».