Как «Великолепный век» устроил личную жизнь звезде «Пса»: эти «Сулейман» и «Хюррем» до сих пор вместе

11 мая 2026 10:00
Кадр из сериала «Пес»

В дело вмешался случай.

Михаил Жонин буквально проснулся знаменитым после сериала «Пёс». Там он сыграл напарника персонажа Никиты Панфилова.

Его герой, Гнездилов, был сразу узнаваем благодаря своей странному головному убору и необычным выходкам. Именно он отвечал за главный юмор в сериале, что и покорило зрителей.

Однако Жонин не стал сниматься дальше. Он поссорился с Панфиловым, авторами и покинул проект.

Сейчас актёр, оставшийся без постоянной работы, полагается на озвучку, редкие проекты, а также на свою супругу. Дело в том, что его жена — настоящая звезда. Причём её слава шагнула далеко за пределы страны благодаря участию в известных международных проектах.

К примеру, голосом коварной и страстной Хюррем в украинской озвучке легендарного сериала «Великолепный век» стала именно Юлия Перенчук. Её томный тембр идеально лег на характер героини. Для актрисы, давно работавшей в дубляже, такая роль стала вызовом, но она с ним справилась.

И именно на этой озвучке и произошла её судьбоносная встреча. Михаил Жонин, тот самый эксцентричный Гнездилов, в украинской версии подарил голос самому Сулейману.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Перенчук давно восхищалась его образами в театрах и, можно сказать, была тайной поклонницей. На студии она не упустила шанса завязать общение с коллегой. Это знакомство довольно быстро переросло в роман, а затем и в свадьбу.

Фото: Кадры из сериалов «Великолепный век», «Пес»
Светлана Левкина
