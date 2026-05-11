Как «Великолепный век» устроил личную жизнь звезде «Пса»: эти «Сулейман» и «Хюррем» до сих пор вместе

Михаил Жонин буквально проснулся знаменитым после сериала «Пёс». Там он сыграл напарника персонажа Никиты Панфилова.

Его герой, Гнездилов, был сразу узнаваем благодаря своей странному головному убору и необычным выходкам. Именно он отвечал за главный юмор в сериале, что и покорило зрителей.

Однако Жонин не стал сниматься дальше. Он поссорился с Панфиловым, авторами и покинул проект.

Сейчас актёр, оставшийся без постоянной работы, полагается на озвучку, редкие проекты, а также на свою супругу. Дело в том, что его жена — настоящая звезда. Причём её слава шагнула далеко за пределы страны благодаря участию в известных международных проектах.

К примеру, голосом коварной и страстной Хюррем в украинской озвучке легендарного сериала «Великолепный век» стала именно Юлия Перенчук. Её томный тембр идеально лег на характер героини. Для актрисы, давно работавшей в дубляже, такая роль стала вызовом, но она с ним справилась.

И именно на этой озвучке и произошла её судьбоносная встреча. Михаил Жонин, тот самый эксцентричный Гнездилов, в украинской версии подарил голос самому Сулейману.

Перенчук давно восхищалась его образами в театрах и, можно сказать, была тайной поклонницей. На студии она не упустила шанса завязать общение с коллегой. Это знакомство довольно быстро переросло в роман, а затем и в свадьбу.