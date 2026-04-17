Как снимали «Склифосовский»: где находятся главные площадки и как создают эффект настоящей больницы

17 апреля 2026 19:06
Кадр из сериала «Склифосовский»

Рассказываем о реальных локация и скрытых павильонах.

Сериал «Склифосовский» выходит с 2012 года и в 2026-м дошел до 13 сезона и за это время проект стал одним из самых узнаваемых медицинских сериалов в России.

История про хирурга Олега Брагина держится не только на сюжете, но и на деталях съемок, которые делают происходящее на экране максимально правдоподобным.

Где снимали «Склифосовский»

Несмотря на привязку к реальному Институту имени Склифосовского, съемки проходят не в больнице. Основные сцены создаются в павильонах на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве. Там выстроены декорации операционных, коридоров и приемного отделения.

Пространство продумано так, чтобы выглядеть как настоящая клиника, но при этом быть удобным для съемочной группы. Это позволяет снимать до 10–12 сцен за смену и быстро менять локации без остановки процесса.

Как создают реализм

Помимо павильонов, активно используются реальные городские локации. В Москве снимают сцены ДТП и экстренных вызовов, чтобы добавить динамики. Например, для одного из сезонов дорожную аварию снимали прямо на улице с участием спецтехники.

Съемки проходят и в других городах. В Подольске использовали ледовый дворец «Витязь», в Нижнем Новгороде снимали сцену катастрофы в метро с привлечением МЧС. В Кисловодске в кадр попал санаторий Орджоникидзе и парк, а в спецпроекте герои отправлялись в Сочи.

Такой подход позволяет сериалу не выглядеть «павильонным». За счет смены локаций и сложных сцен создается ощущение настоящей больничной жизни, где события развиваются быстро и без пауз.

Фото: Кадр из сериала «Склифосовский»
Екатерина Адамова
