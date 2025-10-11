Как размножаются на’ви из «Аватара»: разбираемся, зачем им светящиеся хвосты и что у них общего с USB-портами

В декабре зрителей ждёт третья часть «Аватара» - «Огонь и пепел», а вместе с ней снова вспыхнет интерес к синим жителям Пандоры. Мир на’ви завораживает не только красотой, но и продуманной биологией.

Эти гигантские гуманоиды кажутся похожими на людей, но устроены куда сложнее. И самый частый вопрос зрителей после фильма - как размножаются на’ви и аватары, и зачем им те самые «USB-косички»?

На’ви рождаются самым обычным половым путём, как и люди. У них есть гениталии, просто Кэмерон не акцентирует на этом внимание - на Пандоре любовь не физиология, а ритуал.

Пары соединяются в священных местах, например, у Древа Голосов. Но главное происходит до самого акта - когда партнёры связывают кончики своих хвостов. В них скрыты нервные окончания, которые создают духовную связь на всю жизнь.

Этот процесс и породил мем о «USB-портах». На самом деле это не про соитие, а про полное единение - обмен мыслями, чувствами и энергией. Ту же связь на’ви используют, чтобы управлять животными, ощущая их как продолжение себя.

У людей для любви - слова, у на’ви - светящиеся нити. И, возможно, именно поэтому их чувства кажутся такими настоящими.

Читайте также: Нелегко придется не только Салли, но и Эйве: фанаты считают, что в трейлере «Аватара 3» не зря засветили огнемет. Также писали: «Жена рыдала 4 часа»: новый трейлер «Аватара 3» уже доводит зрителей до слез — а это только начало