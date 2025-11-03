Как назывались расы инопланетян в «Пятом элементе»? Все помнят только Плавалагуну, но разновидностей было три

Вот кого еще вы забыли. Или не знали.

Фильм Люка Бессона «Пятый элемент» давно стал культовым. Его пересматривают не только ради приключений Лилу и Корбена Далласа, но и ради особого мира — яркого, шумного, населённого удивительными существами.

Мир, где инопланетяне не просто декорации, а живые символы добра, зла и вечного равновесия. И всё же у многих зрителей до сих пор остаётся вопрос: кто были те загадочные создания, чьё появление определило судьбу человечества?

Главные из них — мондошаваны. Огромные, тяжеловесные, будто вылепленные из бронзы, они прилетают на Землю в начале фильма, чтобы забрать четыре камня стихий и саркофаг с Совершенным существом — Пятым элементом. Их миссия — хранить баланс между жизнью и разрушением, пока человечество не готово само защитить себя.

Им противопоставлены мангалоры — угловатые, агрессивные наёмники, вечно готовые к бою. Их хаос и грубая сила контрастируют с размеренным спокойствием мондошаван, превращая борьбу добра и зла в буквальный конфликт миров.

А между ними — Дива Плавалагуна. Синекожая певица с голосом, в котором есть и боль, и спасение. Её ария становится кульминацией фильма — моментом, где музыка оказывается сильнее любого оружия.

Так в одной вселенной Бессон соединил три расы — мудрость, ярость и красоту. И только человек, сам по себе несовершенный, способен стать их объединением — тем самым пятым элементом, который спасает жизнь.

