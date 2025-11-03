Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как назывались расы инопланетян в «Пятом элементе»? Все помнят только Плавалагуну, но разновидностей было три

Как назывались расы инопланетян в «Пятом элементе»? Все помнят только Плавалагуну, но разновидностей было три

3 ноября 2025 20:04
Кадр из фильма «Пятый элемент»

Вот кого еще вы забыли. Или не знали.

Фильм Люка Бессона «Пятый элемент» давно стал культовым. Его пересматривают не только ради приключений Лилу и Корбена Далласа, но и ради особого мира — яркого, шумного, населённого удивительными существами.

Мир, где инопланетяне не просто декорации, а живые символы добра, зла и вечного равновесия. И всё же у многих зрителей до сих пор остаётся вопрос: кто были те загадочные создания, чьё появление определило судьбу человечества?

Главные из них — мондошаваны. Огромные, тяжеловесные, будто вылепленные из бронзы, они прилетают на Землю в начале фильма, чтобы забрать четыре камня стихий и саркофаг с Совершенным существом — Пятым элементом. Их миссия — хранить баланс между жизнью и разрушением, пока человечество не готово само защитить себя.

Им противопоставлены мангалоры — угловатые, агрессивные наёмники, вечно готовые к бою. Их хаос и грубая сила контрастируют с размеренным спокойствием мондошаван, превращая борьбу добра и зла в буквальный конфликт миров.

Кадр из фильма «Пятый элемент»

А между ними — Дива Плавалагуна. Синекожая певица с голосом, в котором есть и боль, и спасение. Её ария становится кульминацией фильма — моментом, где музыка оказывается сильнее любого оружия.

Так в одной вселенной Бессон соединил три расы — мудрость, ярость и красоту. И только человек, сам по себе несовершенный, способен стать их объединением — тем самым пятым элементом, который спасает жизнь.

Читайте также: Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц

Фото: Кадр из фильма «Пятый элемент»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сколько длились съемки «Пятого элемента»? Один из самых трудных проектов 90-х едва не застопорился Сколько длились съемки «Пятого элемента»? Один из самых трудных проектов 90-х едва не застопорился Читать дальше 3 ноября 2025
Стала звездой еще в ранней молодости: сколько лет было Милле Йовович в «Пятом элементе»? Стала звездой еще в ранней молодости: сколько лет было Милле Йовович в «Пятом элементе»? Читать дальше 1 ноября 2025
Имя Плавалагуны не зря стало нарицательным: кто пел за Диву в «Пятом элементе»? Имя Плавалагуны не зря стало нарицательным: кто пел за Диву в «Пятом элементе»? Читать дальше 1 ноября 2025
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц Читать дальше 31 октября 2025
Сняли за 15 миллионов — собрали 115, получили 99% на RT: «Годзилла: Минус один» получил «Оскар» и.. продолжение — пугающий тизер уже в Сети (видео) Сняли за 15 миллионов — собрали 115, получили 99% на RT: «Годзилла: Минус один» получил «Оскар» и.. продолжение — пугающий тизер уже в Сети (видео) Читать дальше 4 ноября 2025
«Из многих» — новый сериал от автора «Во все тяжкие»: когда смотреть и почему безумный сюжет уже заинтриговал миллионы (график выхода эпизодов) «Из многих» — новый сериал от автора «Во все тяжкие»: когда смотреть и почему безумный сюжет уже заинтриговал миллионы (график выхода эпизодов) Читать дальше 3 ноября 2025
Что за Зло летело к Земле в «Пятом элементе» — и почему его не могли остановить даже бомбы? Что за Зло летело к Земле в «Пятом элементе» — и почему его не могли остановить даже бомбы? Читать дальше 3 ноября 2025
400 слов, 78 букв и письменность, похожая на ноты: на каком языке говорила Лилу из «Пятого элемента» 400 слов, 78 букв и письменность, похожая на ноты: на каком языке говорила Лилу из «Пятого элемента» Читать дальше 3 ноября 2025
Почему Волдеморт никогда не сомневался в Снейпе, хотя тот обманывал его каждый день? Ответ знают даже не все фанаты Почему Волдеморт никогда не сомневался в Снейпе, хотя тот обманывал его каждый день? Ответ знают даже не все фанаты Читать дальше 3 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше