Киноафиша Статьи Как эльфы называли Цири в «Ведьмаке»? Тайна ее двух имен хранит пророчество о судьбе мира

Как эльфы называли Цири в «Ведьмаке»? Тайна ее двух имен хранит пророчество о судьбе мира

6 ноября 2025 20:00
Кадр из сериала «Ведьмак»

Это явно не просто прозвища.

В мире «Ведьмака» каждое имя имеет вес — особенно если его дают эльфы. Они чувствуют судьбу, видят больше, чем люди, и редко называют кого-то просто так.

Цири, наследница Старшей Крови, получила от них сразу два имени — и оба стали символами её пути.

Эльфы звали её Loc’hlaith, что на языке Старшей Речи означает «Владычица озера». Имя звучит как пророчество. Цири действительно связана с силой древнего рода — её кровь несёт магию, которая способна менять мир.

Озеро в эльфийской культуре — место перехода, границы между жизнью и смертью, между мирами. Именно такой станет Цири: тем, кто может шагнуть туда, куда другим вход закрыт.

Другое имя, Zireael, переводится как «Ласточка». Эльфы дали его ей за стремительность, лёгкость и вечное движение. Ласточка — птица, что возвращается весной, символ возрождения и свободы. Это имя позже станет её боевым — меч Цири тоже назовут «Ласточка».

Две стороны одной судьбы: Локлайка — покой и сила, Зиреаэль — движение и жизнь. Вместе они создают образ героини, для которой даже время не преграда.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что стало с Цири, Геральтом и Йеннифэр в конце «Ведьмака».

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
