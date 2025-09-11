«Как девчушку-то назвали?» Помните? Тогда тест на знание имен героев советского кино пройдете легко

Шесть культовых фильмов, знакомых до каждого кадра, и шесть вопросов, которые способны застать врасплох даже тех, кто цитирует их наизусть.

Советские фильмы остаются живыми не только благодаря культовым репликам и узнаваемым сценам, но и потому, что их герои стали частью нашей общей памяти.

Кажется, знаем героев этих картин как родных… А попробуйте вспомнить, кто из них в каком фильме и как точно звучало имя — вот тут-то начинается самое интересное.

Мы пересматривали «Бриллиантовую руку», «Любовь и голуби», «Гусарскую балладу» и «Большую перемену» десятки раз. Смеялись, цитировали, спорили о лучших сценах.

Но стоит спросить: «А как звали героя Крамарова?» — и в голове уже пустота. Эти имена прячутся где-то в глубинах памяти, всплывают фрагментами и неожиданно путаются.

Этот тест — шанс проверить себя и освежить воспоминания. Шесть вопросов, шесть культовых фильмов и герои, которых вы точно видели сотни раз.

Сможете ли назвать их всех по именам без единой ошибки? Или обнаружите, что знали не так уж и много? Попробуйте — и готовьтесь удивляться.

