Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мало кто знает, но СССР на год раньше Голливуда выпустила свой «Побег из Шоушенка» — основан на реальных событиях

Мало кто знает, но СССР на год раньше Голливуда выпустила свой «Побег из Шоушенка» — основан на реальных событиях

9 сентября 2025 17:38
«Тюремный романс»

«Тюремный романс» стал одной из самых дерзких российских картин, появившись раньше культового фильма Дарабонта.

Начало 90-х — время полного хаоса. Страна переживает шок после развала СССР, киностудии выживают на обломках советской системы, бюджеты сокращены до минимума.

Голливуд в это время только готовит «Побег из Шоушенка» (1994), который станет культовой драмой о надежде и свободе.

А в России за год до этого выходит «Тюремный романс» (1993) Евгения Татарского — фильм, который удивительно перекликается с будущей легендой.

Реальная история, за которой стояла любовь

Сценарий фильма основан на реальной попытке побега грабителя Сергея Мадуева из «Крестов» с помощью револьвера, переданного ему следователем Натальей Воронцовой.

В картине следователя Елену Шемелову сыграла Марина Неёлова, а заключённого-рецидивиста Льва Артынова — Александр Абдулов.

Их отношения строятся на тонкой грани: долг и чувства сталкиваются, превращая привычную процедуру допросов в личную драму.

И если в «Побеге из Шоушенка» зритель погружается в тщательно выстроенный план свободы, то в «Тюремном романсе» всё гораздо острее: герои не играют в стратегию — они живут в моменте, принимают решения на эмоциях и платят за это высокую цену.

«Тюремный романс»

Абдулов и Неёлова: сила без пафоса

Этот фильм невозможно представить без дуэта Абдулова и Неёловой. Он делает своего героя опасным и обаятельным, тем, к кому хочется тянуться, даже понимая риски.

Она играет сдержанно, почти хрупко, но именно эта уязвимость притягивает. Их сцены вместе — это концентрат напряжения, когда зритель ловит себя на мысли: вот сейчас произойдёт что-то непоправимое.

Почему сравнение со «Шоушенком» неизбежно

В «Побеге из Шоушенка» Дарабонт строит миф о надежде, вере и терпении. «Тюремный романс» не создаёт мифов — он показывает реальность.

Здесь нет героических планов, нет глянцевого Голливуда, только влюбленная женщина-следователь, которая пытается спасти из заключения уголовника. В конце их ждёт крах.

Российский фильм не дарит иллюзий, он прямолинейнее, жёстче и многим эмоционально ближе. Там, где Голливуд оставляет зрителя вдохновлённым, российское кино заставляет задуматься о цене свободы.

Фильм, который стоит открыть заново

В начале 90-х картина не стала громким хитом — слишком мрачной казалась тема, слишком сложным было время.

Но сегодня её пересматривают и сравнивают с классикой мирового кино. Возможно, потому что она попадает в те же вопросы, что и «Побег из Шоушенка», но отвечает на них иначе: без надежды на чудо.

Также прочитайте: Лучшее, что вы могли пропустить: 5 свежих детективных сериалов с одобрением критиков до 100% — все родом из Британии

Фото: «Тюремный романс»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) «А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) Читать дальше 29 сентября 2025
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Читать дальше 29 сентября 2025
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов «Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов Читать дальше 26 сентября 2025
Другой не только Алехин: 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го» Другой не только Алехин: 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го» Читать дальше 25 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше