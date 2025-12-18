Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов

Кажется, ещё вчера Чебурашка был просто милым советским мультперсонажем с огромными ушами, а сегодня это — полноценная киноимперия. История, начавшаяся с книжки Эдуарда Успенского и кукольного мультфильма, превратилась в самую кассовую франшизу России.

Как же скромный зверёк, которого ещё никто не знал, стал коммерческим гигантом?

Мультфильмы о Чебурашке

Всё началось в 1969 году с мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена». Магия была не в спецэффектах, а в камерности, человечности и лёгкой грусти.

Чебурашка — наивный инопланетянин (или просто неизвестный науке зверёк), ищущий друзей. Крокодил Гена — интеллигентный меланхолик, работающий в зоопарке.

Их дружба, строительство домика для друзей и борьба со старухой Шапокляк стали каноном доброты, принятия и простых радостей.

На волне успеха Роман Качанов снял еще три мультфильма. Затем лавры перехватили японские анматоры, которые в той же стилистике выпустили в 2010 году три проекта, не получившие популярности в России.

Были еще олимпийские Чебурашки и обновлённый Чебурашка «Союзмультфильма». Но в итоге персонаж стал постепенно превращаться в ностальгический символ. Казалось, его история закончилась.

Фильмы о Чебурашке

В 2021 году режиссёр Дмитрий Дьяченко начал снимать игровой фильм «Чебурашка» с живыми актёрами и компьютерным персонажем. Это был ключевой ход, ведь проект сохранил душу, но модернизировал «обертку»: история была перенесена в наши дни, добавлен современный юмор, динамичный сюжет и новые персонажи.

Фильм, который вышел в 2023 году, отсылал к ностальгии взрослых, но говорил с детьми на их языке благодаря ярким героям. И это произвело ошеломительный результат.

Релиз собрал более 7 млрд рублей, став абсолютным лидером российского проката за всю историю. Чебурашка из символа прошлого превратился в героя настоящего.

Успех требовал продолжения, и в 2026 году выходит «Чебурашка 2». Дьяченко собирается повторить формулу, но усилить ее: расширить вселенную героя, углубить темы семьи и усилить зрелищность.

Но уже сейчас, вне зависимости от результатов нового проката, ясно, что Чебурашка перестал быть просто ностальгией. Он оказался большой современной сказкой, доказавшей, что настоящие ценности не стареют.

