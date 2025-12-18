Меню
Киноафиша Статьи Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов

Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов

18 декабря 2025 11:00
Кадр из фильма «Чебурашка»

История персонажа сделала крутое пике.

Кажется, ещё вчера Чебурашка был просто милым советским мультперсонажем с огромными ушами, а сегодня это — полноценная киноимперия. История, начавшаяся с книжки Эдуарда Успенского и кукольного мультфильма, превратилась в самую кассовую франшизу России.

Как же скромный зверёк, которого ещё никто не знал, стал коммерческим гигантом?

Мультфильмы о Чебурашке

Всё началось в 1969 году с мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена». Магия была не в спецэффектах, а в камерности, человечности и лёгкой грусти.

Чебурашка — наивный инопланетянин (или просто неизвестный науке зверёк), ищущий друзей. Крокодил Гена — интеллигентный меланхолик, работающий в зоопарке.

Их дружба, строительство домика для друзей и борьба со старухой Шапокляк стали каноном доброты, принятия и простых радостей.

Кадр из мультфильма «Крокодил Гена»

На волне успеха Роман Качанов снял еще три мультфильма. Затем лавры перехватили японские анматоры, которые в той же стилистике выпустили в 2010 году три проекта, не получившие популярности в России.

Были еще олимпийские Чебурашки и обновлённый Чебурашка «Союзмультфильма». Но в итоге персонаж стал постепенно превращаться в ностальгический символ. Казалось, его история закончилась.

Фильмы о Чебурашке

В 2021 году режиссёр Дмитрий Дьяченко начал снимать игровой фильм «Чебурашка» с живыми актёрами и компьютерным персонажем. Это был ключевой ход, ведь проект сохранил душу, но модернизировал «обертку»: история была перенесена в наши дни, добавлен современный юмор, динамичный сюжет и новые персонажи.

Фильм, который вышел в 2023 году, отсылал к ностальгии взрослых, но говорил с детьми на их языке благодаря ярким героям. И это произвело ошеломительный результат.

Кадр из фильма «Чебурашка»

Релиз собрал более 7 млрд рублей, став абсолютным лидером российского проката за всю историю. Чебурашка из символа прошлого превратился в героя настоящего.

Успех требовал продолжения, и в 2026 году выходит «Чебурашка 2». Дьяченко собирается повторить формулу, но усилить ее: расширить вселенную героя, углубить темы семьи и усилить зрелищность.

Но уже сейчас, вне зависимости от результатов нового проката, ясно, что Чебурашка перестал быть просто ностальгией. Он оказался большой современной сказкой, доказавшей, что настоящие ценности не стареют.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал пройти тест по фильму «Чебурашка».

Фото: Кадры из фильма «Чебурашка» (2023), мультфильма «Крокодил Гена» (1969)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
