Киноафиша Статьи Как Боран мог выжить в «Далеком городе»: способ действительно был, но крайне сомнительный

5 сентября 2025 14:15
Кадр из сериала «Далекий город»

Зрители уже строят теории.

Паника среди поклонников «Далекого города» вспыхнула с новой силой, когда на съемочной площадке заметили Бурча Кюмбетлиоглу — исполнителя роли Борана, умершего мужа Альи.

Сначала фанаты предполагали, что речь идет о флешбеках, но приезд актера в Мардин и тизер с таинственной незнакомкой у могилы Борана породили куда более смелые версии: неужели сценаристы решились на «чудесное воскрешение»?

Почему идея с воскрешением выглядит сомнительно

Боран стал главным толчком к развитию сюжета первого сезона. Его смерть запустила все драматические линии — от расследования убийства до зарождающихся чувств между Альей и Джиханом.

Возвращение героя в строй обнулит весь этот сюжетный прогресс. Кроме того, зрители видели его тело, похороны были показаны на экране — списать всё на ошибку в опознании будет выглядеть нелепо.

Как могут использовать Борана во втором сезоне

Кадр из сериала «Далекий город»

Скорее всего, создатели вернули актера ради флешбеков, сна или галлюцинаций. Алья и Джихан, полюбив друг друга, неизбежно будут мучиться чувством вины перед погибшим.

Появление Борана в их воспоминаниях усилит драму и сделает новые отношения ещё более напряженными. Такой ход куда логичнее, чем «воскрешение».

Как он может воскреснуть?

Возможно, создатели пойдут по иному пути и сделают Борана сыном своего отца. Ведь Эджмель — человек подлый и коварный. Боран мог подстроить аварию и инсценировать свою смерть.

Но тогда все, что знали зрители об этом брате, станет ложью. Весь первый сезон рассыплется, как карточный домик и будет полон сюжетных дыр.

Вердикт

Да, в турецких дизи случается абсолютно все. Но в случае с «Далеким городом» полноценное возвращение Борана стало бы слишком рискованным шагом.

Гораздо умнее использовать образ покойного мужа для флешбеков и внутренней борьбы героев. Именно так проект сохранит и драматичность, и логику.

Но что ждет героев, узнаем только 12 сентября, в день выхода первой серии второго сезона.

Ранее мы писали: Достойные конкуренты «Зимородка»: 5 турецких сериалов, которые блистали в прошлом сезоне 2024-2025.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
