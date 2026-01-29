Меню
К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката»

29 января 2026 22:00
Кадр из сериала «Линкольн для адвоката»

С ним связан особый момент в сюжете.

Название фильма «Линкольн для адвоката» звучит немного загадочно. Кажется, что оно отсылает к культовому главе США, но на самом деле глубже раскрывает судьбу главного героя. Чтобы понять эту головоломку, стоит поближе познакомиться с самим персонажем.

Лента 2011 года была основана на популярном романе. Картина познакомила зрителей с Микки Холлером — харизматичным, но предельно циничным адвокатом. Его роль исполнил Мэттью Макконахи, сразу задав высокую планку образу.

Кадр из фильма «Линкольн для адвоката»

В 2022 году на экраны вышел одноимённый сериал, где образ уже достался Мануэлю Гарсии-Рульфо. И в обоих воплощениях истории неизменным спутником героя остаётся один предмет — его шикарный автомобиль.

Всё дело в том, что юрист ведёт свою адвокатскую практику не из офиса, а с заднего сиденья собственного лимузина. У него есть личный водитель, а салон Lincoln Town Car превращён в полноценный рабочий кабинет. Именно эта машина и подарила название всему проекту — и фильму, и сериалу.

Фото: Кадры из фильма «Линкольн для адвоката» (2011), сериала «Линкольн для адвоката»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
