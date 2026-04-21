К 9 мая вспоминают лишь его: фильм 1968 года с рейтингом 8,6, который фронтовики назвали самым правдивым и зрелищным

На носу 9 мая, и в эти дни снова вспоминают фильмы о войне. Их снято много, но есть картина, которую особенно ценили сами фронтовики. Речь о фильме «На войне как на войне» 1968 года — одной из самых честных работ о Великой Отечественной.

Почему ему поверили

Режиссёр Виктор Трегубович сделал ставку не на эффект, а на точность. В центре — танковый экипаж и его повседневная жизнь на фронте. В главных ролях — Михаил Кононов, Олег Борисов, Фёдор Одиноков, Виктор Павлов, Михаил Глузский, Валентин Зубков и Юрий Дубровин.

Фронтовики отмечали главное: ощущение реальности. В фильме показано, как в бою теряется ориентир, где свои, где чужие, и как приходится действовать почти вслепую. Именно такие детали сделали картину близкой тем, кто сам прошёл через войну.

Фильм, который остался в памяти

Сегодня у картины 8,6 балла на Кинопоиске — показатель, который держится десятилетиями, но важнее не цифры, а реакция зрителей и ветеранов, для которых этот фильм стал почти документом эпохи.

После премьеры широкую популярность получила песня «По полю танки грохотали», которую в фильме поёт экипаж на отдыхе. Она действительно звучала на фронте, в том числе в частях 3-й гвардейской танковой армии.

К 9 мая «На войне как на войне» снова возвращается в повестку — как пример кино, которое не украшает войну, а показывает её такой, какой она была.