«Издевательство над оригиналом»: что говорят о перезапуске «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — увы, он не удался

В Сети вышел перезапуск фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — некогда яркого и мрачного триллера о таинственном убийце с крюком, преследующем подростков.
Новая версия 2025 года попыталась повторить успех «Крика» и других переосмысленных слэшеров, но вместо напряжения и ностальгии зрители получили простоватое подобие хита 1997 года.
Новый сюжет — старая глупость
История снова переносит зрителя в городок Саутпорт. Только теперь всё выглядит дороже: особняки, богатые подростки, подкасты о старом убийце.
Вместо атмосферы страха — роскошь, драма и неудачные попытки остроумия. Даже возвращение Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принца-младшего в роли Джулии и Рэя не спасает от ощущения подделки.
«Тупо до мозга костей» — мнение критиков
Рецензенты ReelViews не сдержались: фильм назвали «идиотским до мозга костей», упрекнули в отсутствии логики и обвинили в полном непонимании, как работает жанр.
«Это как если бы студенты кинофакультета пересняли классику на конкурс любительского кино», — пишут они.
Оскорбление памяти?
«Ностальгию сжевали и выплюнули. Но не предложили ничего нового», — высказался обозреватель AP News.
Это та самая неловкость, когда узнаёшь знакомое лицо, а за ним — пустой взгляд. Рецензент уверен, что в новом фильме дух 90-х испарился в россыпи бессмысленных сцен.
«Безумно и плоско» — вместо ужаса раздражение
Ремейк не пугает — он раздражает, пишет Tom’s Guide.
«Всё выглядит сумбурно, шумно, безумно и плоско», — негодует критик.
Мэдлин Клайн хоть и старается, по словам рецензента, но тонет в хаосе плохо написанных диалогов и дежурных убийств.
Пожалуй, единственным светлым моментом в перезапуске стало короткое появление Сары Мишель Геллар.
Звезда оригинального фильма 1997 года неожиданно мелькает в эпизоде с подкастом — в образе приглашённой гостьи, специализирующейся на «городских легендах».
Один из зрителей так и написал:
«Ждал весь фильм ради Сары — и это было единственное живое в кадре».
Впечатления зрителей на форумах
На форумах и в соцсетях реакция тоже однозначная. Зрители пишут:
— «Не фильм, а издевательство над оригиналом» — «Зачем было ворошить прошлое, если ты его не уважаешь?» — «Фильм будто не знает, хочет ли он быть серьёзным триллером или пародией»
|Название фильма в оригинале
|Год
|Рейтинг IMDb
|Рейтинг Rotten Tomatoes
|I Know What You Did Last Summer (перезапуск)
|2025
|4.7
|28%
