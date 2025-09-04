Меню
«Издевательство над оригиналом»: что говорят о перезапуске «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — увы, он не удался

4 сентября 2025 22:00
Кадр из фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Перезапуск культового слэшера 90-х обещал страх и трепет, но вызвал совсем другие эмоции — от фрустрации до смеха сквозь слёзы.

В Сети вышел перезапуск фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — некогда яркого и мрачного триллера о таинственном убийце с крюком, преследующем подростков.

Новая версия 2025 года попыталась повторить успех «Крика» и других переосмысленных слэшеров, но вместо напряжения и ностальгии зрители получили простоватое подобие хита 1997 года.

Новый сюжет — старая глупость

История снова переносит зрителя в городок Саутпорт. Только теперь всё выглядит дороже: особняки, богатые подростки, подкасты о старом убийце.

Вместо атмосферы страха — роскошь, драма и неудачные попытки остроумия. Даже возвращение Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принца-младшего в роли Джулии и Рэя не спасает от ощущения подделки.

«Тупо до мозга костей» — мнение критиков

Рецензенты ReelViews не сдержались: фильм назвали «идиотским до мозга костей», упрекнули в отсутствии логики и обвинили в полном непонимании, как работает жанр.

«Это как если бы студенты кинофакультета пересняли классику на конкурс любительского кино», — пишут они.

Оскорбление памяти?

«Ностальгию сжевали и выплюнули. Но не предложили ничего нового», — высказался обозреватель AP News.

Это та самая неловкость, когда узнаёшь знакомое лицо, а за ним — пустой взгляд. Рецензент уверен, что в новом фильме дух 90-х испарился в россыпи бессмысленных сцен.

«Безумно и плоско» — вместо ужаса раздражение

Ремейк не пугает — он раздражает, пишет Tom’s Guide.

«Всё выглядит сумбурно, шумно, безумно и плоско», — негодует критик.

Мэдлин Клайн хоть и старается, по словам рецензента, но тонет в хаосе плохо написанных диалогов и дежурных убийств.

Пожалуй, единственным светлым моментом в перезапуске стало короткое появление Сары Мишель Геллар.

Звезда оригинального фильма 1997 года неожиданно мелькает в эпизоде с подкастом — в образе приглашённой гостьи, специализирующейся на «городских легендах».

Один из зрителей так и написал:

«Ждал весь фильм ради Сары — и это было единственное живое в кадре».

Впечатления зрителей на форумах

На форумах и в соцсетях реакция тоже однозначная. Зрители пишут:

— «Не фильм, а издевательство над оригиналом» — «Зачем было ворошить прошлое, если ты его не уважаешь?» — «Фильм будто не знает, хочет ли он быть серьёзным триллером или пародией»

Название фильма в оригинале Год Рейтинг IMDb Рейтинг Rotten Tomatoes
I Know What You Did Last Summer (перезапуск) 2025 4.7 28%

Фото: Кадры из фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
