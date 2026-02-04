Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Из какого дерева сделали Буратино? Подсказка зашифрована в имени героя, но об этом обычно умалчивают

Из какого дерева сделали Буратино? Подсказка зашифрована в имени героя, но об этом обычно умалчивают

4 февраля 2026 10:23
Кадр из фильма «Буратино»

Зрители сами развили теории.

«Буратино» — новинка 2026 года, сюжет которой хорошо известен даже тем, кто так и не дошел в кино. Но за простой историей скрывается одна давняя загадка. Из какого же дерева на самом деле сделан самый известный деревянный мальчик?

Чёткого ответа в книге нет, но есть любопытная версия. Многие склоняются к тому, что Буратино вырезали из сосны. На это намекает его итальянский собрат.

Ведь имя Пиноккио происходит от итальянского слова «pino», что как раз и означает «сосна».

Есть и другая интересная теория. Некоторые считают, что для Пиноккио использовали кедр. Дело в том, что на одном из итальянских диалектов слово «пиноккио» может означать «кедровый орешек».

Кадр из фильма «Буратино»

Но Алексей Толстой, пересказывая историю для русских читателей, мог изменить детали. Если взглянуть с практической стороны, вряд ли бедный столяр Папа Карло покупал дорогую древесину. Скорее всего, он взял первое попавшееся под руку полено — обычное, которое шло на растопку печки, чаще всего от березы или осины.

Однако у версии про сосну есть свой веский аргумент. Буратино был создан всего за один вечер. Сосна — дерево мягкое, работать с ним куда проще и быстрее, чем с берёзой или осиной. Так что, если брать во внимание скорость создания, эта теория все-таки выглядит очень убедительно.

Фото: Кадры из фильма «Буратино» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему в фильме «Брат» Витю называют «Татарином»? Дело явно не в национальности, ведь он был русским Почему в фильме «Брат» Витю называют «Татарином»? Дело явно не в национальности, ведь он был русским Читать дальше 1 февраля 2026
Русский «голос» «Шрэка» официально признали лучшим в мире: а на студии DreamWorks скривились, когда впервые услышали — «Не то» Русский «голос» «Шрэка» официально признали лучшим в мире: а на студии DreamWorks скривились, когда впервые услышали — «Не то» Читать дальше 5 февраля 2026
Этот русский фильм превзошел даже «Мстителей»: свои версии сняли уже в четырех странах мира — и будет еще Этот русский фильм превзошел даже «Мстителей»: свои версии сняли уже в четырех странах мира — и будет еще Читать дальше 5 февраля 2026
В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй Читать дальше 5 февраля 2026
Не человек, а летучая мышь? Почему Годжо Сатору постоянно ходит в повязке – Геге Акутами скрывал 8 долгих лет Не человек, а летучая мышь? Почему Годжо Сатору постоянно ходит в повязке – Геге Акутами скрывал 8 долгих лет Читать дальше 5 февраля 2026
За одну смену получают месячную зарплату: сколько на самом деле зарабатывают звезды «Следа» За одну смену получают месячную зарплату: сколько на самом деле зарабатывают звезды «Следа» Читать дальше 4 февраля 2026
Из-за кого умерла Юля в сериале «Невский»? Паша напрасно винил во всем Фому Из-за кого умерла Юля в сериале «Невский»? Паша напрасно винил во всем Фому Читать дальше 4 февраля 2026
Янковский не любит вспоминать о постельной сцене с Асмус в «Тексте»: «Это не самые приятные моменты» Янковский не любит вспоминать о постельной сцене с Асмус в «Тексте»: «Это не самые приятные моменты» Читать дальше 4 февраля 2026
Дейнерис раздевалась только в 1 сезоне «Игры престолов»: почему с тех пор актриса никогда не оголяется? Дейнерис раздевалась только в 1 сезоне «Игры престолов»: почему с тех пор актриса никогда не оголяется? Читать дальше 4 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше