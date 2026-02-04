Из какого дерева сделали Буратино? Подсказка зашифрована в имени героя, но об этом обычно умалчивают

«Буратино» — новинка 2026 года, сюжет которой хорошо известен даже тем, кто так и не дошел в кино. Но за простой историей скрывается одна давняя загадка. Из какого же дерева на самом деле сделан самый известный деревянный мальчик?

Чёткого ответа в книге нет, но есть любопытная версия. Многие склоняются к тому, что Буратино вырезали из сосны. На это намекает его итальянский собрат.

Ведь имя Пиноккио происходит от итальянского слова «pino», что как раз и означает «сосна».

Есть и другая интересная теория. Некоторые считают, что для Пиноккио использовали кедр. Дело в том, что на одном из итальянских диалектов слово «пиноккио» может означать «кедровый орешек».

Но Алексей Толстой, пересказывая историю для русских читателей, мог изменить детали. Если взглянуть с практической стороны, вряд ли бедный столяр Папа Карло покупал дорогую древесину. Скорее всего, он взял первое попавшееся под руку полено — обычное, которое шло на растопку печки, чаще всего от березы или осины.

Однако у версии про сосну есть свой веский аргумент. Буратино был создан всего за один вечер. Сосна — дерево мягкое, работать с ним куда проще и быстрее, чем с берёзой или осиной. Так что, если брать во внимание скорость создания, эта теория все-таки выглядит очень убедительно.