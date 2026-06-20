Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Иван Васильевич меняет профессию»: этот значок с чайкой вдели на Якине все — но что он значит?

«Иван Васильевич меняет профессию»: этот значок с чайкой вдели на Якине все — но что он значит?

20 июня 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Маленькая деталь с большой историей.

Легендарная комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) известна своим вниманием к деталям.

Взять хотя бы Карпа Савельевича Якина, режиссёра-ловеласа, которого блестяще сыграл Михаил Пуговкин. В его образе нет случайных элементов, даже маленький значок на лацкане пиджака имеет собственную историю.

Юбилей МХАТ

Этот значок был выпущен к 70-летию Московского Художественного театра, который отмечался 27 октября 1968 года.

Изготовлен из алюминия, с булавкой для крепления, он создавался на Ленинградском монетном дворе. На лицевой стороне выбита белая чайка — символ одноимённого спектакля Антона Чехова, который впервые поставили Станиславский и Немирович-Данченко в 1898 году, поясняет автор дзен-канала Лавка старьевщика.

Символ статуса

Хотя в сюжете нет подтверждения, что Якин работал в МХАТе, Леонид Гайдай сознательно наделил героя этим значком.

Это придавало ему вес в глазах зрителей: герой выглядел человеком театра, приближённым к культурной элите, даже если по сути был лишь ловеласом, гоняющимся за актрисами и курортными романами.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Читать дальше 19 июня 2026
Если вас покорил «Леший» на НТВ, ловите еще 2 детектива с той же атмосферой: крутой герой, глушь и старые тайны Если вас покорил «Леший» на НТВ, ловите еще 2 детектива с той же атмосферой: крутой герой, глушь и старые тайны Читать дальше 18 июня 2026
Этот сериал-триллер 2026 года легко уделает любой громкий хит НТВ: не зря его так долго ждали Этот сериал-триллер 2026 года легко уделает любой громкий хит НТВ: не зря его так долго ждали Читать дальше 18 июня 2026
Тест для тех, кто любит смотреть кино до самых титров: вспомните 5 культовых комедий СССР по финальным кадрам Тест для тех, кто любит смотреть кино до самых титров: вспомните 5 культовых комедий СССР по финальным кадрам Читать дальше 20 июня 2026
Каждое утро в нашем заведении начинается с теста: хорошо ли вы помните «Служебный роман» – ответьте на 7 вопросов Каждое утро в нашем заведении начинается с теста: хорошо ли вы помните «Служебный роман» – ответьте на 7 вопросов Читать дальше 19 июня 2026
Папа-Котя добавляет в тесто для оладий секретный ингредиент: попробуйте и вы повторить этот рецепт дома Папа-Котя добавляет в тесто для оладий секретный ингредиент: попробуйте и вы повторить этот рецепт дома Читать дальше 21 июня 2026
Этот момент с Космосом в «Бригаде» не понимают даже спустя 25 лет: как сын профессора оказался в таком окружении? Этот момент с Космосом в «Бригаде» не понимают даже спустя 25 лет: как сын профессора оказался в таком окружении? Читать дальше 21 июня 2026
Не конкуренты «Первому отделу», но это только пока: 2 отличных российских сериала-детектива, о которых мало кто слышал Не конкуренты «Первому отделу», но это только пока: 2 отличных российских сериала-детектива, о которых мало кто слышал Читать дальше 21 июня 2026
Мало кто знает, что у Гэндальфа было свое Кольцо: даже Фродо не смог раскусить его хитрый замысел Мало кто знает, что у Гэндальфа было свое Кольцо: даже Фродо не смог раскусить его хитрый замысел Читать дальше 21 июня 2026
Отвары из трав, спринцевание уксусом и другие уловки: как в гареме Сулеймана наложницы предохранялись от беременностей? Отвары из трав, спринцевание уксусом и другие уловки: как в гареме Сулеймана наложницы предохранялись от беременностей? Читать дальше 21 июня 2026
Главные конкуренты «Клюквенного щербета»: 2 лучших турецких сериала 2026 года — один классический, в друго всего 8 серий Главные конкуренты «Клюквенного щербета»: 2 лучших турецких сериала 2026 года — один классический, в друго всего 8 серий Читать дальше 20 июня 2026
В число фанатов этого сериала 2026 года от Apple TV вошли Гильермо дель Торо и Стивен Кинг: комедия и хоррор в одном флаконе В число фанатов этого сериала 2026 года от Apple TV вошли Гильермо дель Торо и Стивен Кинг: комедия и хоррор в одном флаконе Читать дальше 20 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше