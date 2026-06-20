«Иван Васильевич меняет профессию»: этот значок с чайкой вдели на Якине все — но что он значит?

Легендарная комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) известна своим вниманием к деталям.

Взять хотя бы Карпа Савельевича Якина, режиссёра-ловеласа, которого блестяще сыграл Михаил Пуговкин. В его образе нет случайных элементов, даже маленький значок на лацкане пиджака имеет собственную историю.

Юбилей МХАТ

Этот значок был выпущен к 70-летию Московского Художественного театра, который отмечался 27 октября 1968 года.

Изготовлен из алюминия, с булавкой для крепления, он создавался на Ленинградском монетном дворе. На лицевой стороне выбита белая чайка — символ одноимённого спектакля Антона Чехова, который впервые поставили Станиславский и Немирович-Данченко в 1898 году, поясняет автор дзен-канала Лавка старьевщика.

Символ статуса

Хотя в сюжете нет подтверждения, что Якин работал в МХАТе, Леонид Гайдай сознательно наделил героя этим значком.

Это придавало ему вес в глазах зрителей: герой выглядел человеком театра, приближённым к культурной элите, даже если по сути был лишь ловеласом, гоняющимся за актрисами и курортными романами.