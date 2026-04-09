Иван Колесников раскрыл идею приквела «Первого отдела»: фанаты уже ждут сезон про прошлое Брагина и Шибанова

Кто знает, может скоро и выйдет на экран непростая история дружбы двух ярких персонажей.

Иван Колесников неожиданно раскрыл идею, которая может перевернуть «Первый отдел» с ног на голову. Актёр признался, что вместе с Сергеем Жарковым они обсуждали полноценный приквел про Брагина и Шибанова.

Речь о сезоне, где покажут, как началась их дружба, и судя по словам Колесникова, всё было далеко не так гладко. Для фанатов это тот самый случай, когда новость хочется сразу увидеть на экране.

«Они точно ненавидели друг друга»

Колесников прямо говорит, что в начале герои вряд ли были друзьями.

«Было бы круто снять приквел, потому что очевидно: эти два человека — Михаил Шибанов и Юрий Брагин — ненавидели друг друга».

И в это легко поверить, если вспомнить их характеры. Брагин — жёсткий, закрытый и принципиальный. Шибанов — живой, ироничный, с огоньком. Такие люди не сходятся сразу, и именно на этом конфликте можно было бы построить отдельную историю, пишет Журнал «Лианетта».

Почему это может сработать

Интересно, что самих актёров утвердили без совместных проб. Химию никто не проверял, но уже в первый съёмочный день стало понятно, что дуэт работает. Со временем это переросло в дружбу и за кадром, и именно поэтому на экране всё выглядит так естественно.

Приквел дал бы возможность показать обратную сторону этой истории. Не дружбу, к которой все привыкли, а путь к ней через конфликты, ошибки и раздражение. Пока это только идея актёров, и официальных подтверждений нет, но если её реализуют, у сериала есть шанс получить самый обсуждаемый сезон.