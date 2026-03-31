Новый сериал из вселенной Райна Мерфи – создателя «Американской истории ужасов»: у проекта почти 8 баллов из 10 на КП и куча восторженных отзывов

Любовные драмы часто растягивают на десятки серий, и к середине уже сложно вспомнить, с чего всё начиналось. «История любви» 2026 года в этом плане работает иначе, и это первое, что стоит учитывать перед просмотром.

Сколько серий и как смотреть

Первый сезон вышел 12 февраля 2026 года на FX и включает 8 серий. Это формат без лишних линий и затягивания, где история развивается последовательно и укладывается в один сезон. Финал показали 26 марта, так что сейчас сериал можно посмотреть полностью, без ожидания новых эпизодов.

Рейтинг на Кинопоиске — 7,91, на IMDb — 7,5. Для драматического проекта на реальных событиях это стабильные показатели, которые говорят о ровном интересе аудитории.

О чем эта история

Сюжет основан на реальной истории Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт. Они поженились в 1996 году, стараясь держать личную жизнь подальше от внимания, однако пресса быстро сделала их символом элегантности и публичной пары.

При этом сама Кэролин не стремилась к публичности, и постоянное внимание СМИ только усиливало напряжение. История развивается от романтического начала к трагическому финалу, который известен заранее.

В 1999 году Джон, Кэролин и её сестра погибли в авиакатастрофе. Самолёт, которым управлял Джон, потерял ориентацию в тумане и упал в Атлантический океан.

Часть большой франшизы

Проект стал новым направлением во вселенной Райана Мерфи, куда уже входят «Американская история ужасов», «Американская история преступлений» и «Американская история спорта». Здесь сохраняется тот же принцип — реальные события и акцент на человеческой стороне истории.

«История любви» — это не длинный сериал «на фон», а законченная история, которую можно посмотреть за несколько вечеров.