Историки молчат, но есть две основные версии: от чего умерла Михримах-султан из «Великолепного века»

Михримах-султан в «Великолепном веке» привыкла жить в сердце империи. Ведь она — дочь Сулеймана и Хюррем, фактическая хозяйка гарема при Селиме, дипломатическая фигура, с которой считались. Но со смертью брата её положение резко изменилось — Мурад III возвёл Нурбану в статус валиде, и влияние Михримах иссякло почти мгновенно.

Её отправили в Старый дворец — место, куда уходили женщины, чьи имена больше не звучали в политике. И вот как закончилась история Михримах в реальности.

От чего умерла Михримах-султан?

Официальные хроники называют только дату — 25 января 1578 года, но обходят стороной диагноз. Историки предполагают чуму: в те годы эпидемии часто выкатывались на Стамбул, а Старый дворец с его влажностью и теснотой легко превращался в рассадник болезни.

Не менее правдоподобно звучит версия о туберкулёзе — холодные зимы и сырость усиливали риск, а сама Михримах могла унаследовать склонность к сердечно-сосудистым проблемам от Хюррем.

Последние годы: богатство есть, власти нет

Несмотря на вынужденное затворничество, она не жила в бедности. Немецкий дипломат Стефан Герлах писал, что султанша получала около двух тысяч дукатов в день, управляла несколькими дворцами и распоряжалась огромной казной.

Даже свадьбу внучки Айше Хюмашах оплатила полностью она — жест, который показывал: статус и роскошь оставались при ней, даже если власть давно уплыла.

Где покоится Михримах

Первоначально мавзолей для неё построил сам Синан — тюрбе Эдирнекапы, задуманное как личное пространство султанши. Но в итоге её похоронили рядом с отцом, в тюрбе Сулеймана Великолепного, и такой жест говорит больше любых слов. Она стала единственным ребёнком султана, которому оказали такую честь, — и это лучше всего отражает, насколько особой была её фигура в истории Османской империи.

