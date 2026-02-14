Испанский детективный сериал от Netflix наделал много шума на стриминге: всего 6 серий, а обсуждают от Мехико до Берлина

Меню
14 февраля 2026 10:23
Кадр из сериала «Стеклянная кукушка»

Он как глоток свежего воздуха для киноманов.

Не знаете, что включить вечером? Есть крутой вариант 2025 года. «Стеклянная кукушка» — сериал, который Netflix выпустил почти без шума, но зрители заметили его сами. Первый кадры могут шокировать.

Испанский детектив стартует сценой с окровавленным мужчиной, выходящим из леса, и сразу задаёт тон: здесь прошлое не уходит, а ждёт своего часа.

История охватывает три периода — 2004, 2005 и 2023 годы — и постепенно связывает пожар, исчезновение полицейского и загадочную трансплантацию сердца. Уже в первые дни после релиза проект обсуждали в разных странах, а сарафанное радио сработало лучше любой рекламы.

Главная героиня Клара Мерло — врач, пережившая клиническую смерть. Узнав имя донора сердца, она отправляется в город Йескес, чтобы поблагодарить семью погибшего. Но вместо благодарности находит молчание и настороженность. В этом месте каждый житель будто хранит чужую тайну, а любое прошлое здесь легко становится общим.

Город, где помнят больше, чем говорят

Йескес снят как замкнутое пространство: лес, узкие улицы, холодный свет фонарей. Визуально сериал напоминает европейские нуары, где атмосфера работает наравне с сюжетом.

По мере расследования Клара осторожно подбирается к старым событиям, и зритель видит, как личные драмы переплетаются с преступлениями. Исчезновение полицейского Мигеля Феррера становится ключом к цепочке трагедий, начавшихся много лет назад.

Детектив без громких эффектов

Сериал делает ставку не на шок, а на напряжение. Тайны раскрываются постепенно, каждая деталь получает объяснение. Когда в настоящем времени пропадает ребёнок, становится ясно, что история повторяется.

«Стеклянная кукушка» аккуратно собирает все линии к финалу и говорит о вине, памяти и возможности отпустить прошлое. Это тот случай, когда детектив держит не трюками, а вниманием к людям и их выбору.

Фото: Кадр из сериала «Стеклянная кукушка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
