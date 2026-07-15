Иностранец посмотрел «Первый отдел» и не понял, почему это — хит НТВ: поставил оценку всего 3 из 10

«Первый отдел» уже несколько лет остается одним из самых успешных проектов НТВ. Многие зрители хвалят сериал за сильные расследования, харизматичный дуэт Юрия Брагина и Михаила Шибанова, а каждый новый сезон собирает высокие рейтинги. Однако оказалось, что далеко не все разделяют этот восторг.

Что не понравилось иностранному зрителю

На IMDb появился отзыв человека, который решил посмотреть сериал по совету русских друзей. По его словам, они настолько нахваливали проект, что называли его одной из лучших российских криминальных драм.

Но после просмотра ожидания не оправдались.

Автор пишет, что увидел «типичный процедурал» с однообразными расследованиями, а главные герои показались ему недостаточно интересными.

Главные претензии к сериалу

Особенно автору не понравился дуэт Брагина и Шибанова. По его мнению, их отношения построены на слишком знакомой схеме «крутой напарник и ботаник», которая не выглядит оригинальной.

Свое впечатление он описал так:

«На мой взгляд, это типичный ранний процедурал с унылыми персонажами и скучной историей. Я понимаю, что моим друзьям нравятся Брагин и Шибанов, но их отношения — это просто "бандит и ботаник".»

В итоге пользователь поставил сериалу всего 3 балла из 10.

Почему мнения настолько разные

Подобные отзывы лишний раз показывают, насколько по-разному один и тот же сериал воспринимают зрители из разных стран.

Российская аудитория ценит «Первый отдел» прежде всего за реалистичные расследования, спокойный темп повествования и сильную химию между главными героями. Для многих именно это и стало главным достоинством проекта.

А вот зритель, привыкший к динамичным британским и американским детективам, ожидал совсем другого ритма. Поэтому сериал НТВ показался ему слишком размеренным и не смог оправдать высокие ожидания, которые сформировали друзья.

Конечно, один отзыв нельзя считать мнением всей зарубежной аудитории. Но он наглядно показывает, что проекты, ставшие настоящими хитами в России, далеко не всегда производят такое же впечатление на иностранных зрителей.

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