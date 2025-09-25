Именно этот российский город чаще всего появлялся в японском аниме: его нашли даже у Миядзаки

Речь не о Москве и не о Питере.

Японские аниматоры часто «рисуют» российские города, делая их полноценными героями своих историй. Казалось бы, чаще всего должна появляться Москва — ведь это столица. Но на самом деле всё иначе.

Владивосток в аниме

Оказывается, самый популярный российский город в аниме — вовсе не Москва, а Владивосток. Японские режиссеры обожают использовать его в качестве фона для своих историй.

Например, в третьем сезоне «Золотого божества» целая серия посвящена Владивостоку конца XIX века.

Город также появляется в известных проектах «Темнее черного» и «Песнь проклятия для святого рыцаря».

А внимательные поклонники Хаяо Миядзаки разглядели Владивосток даже в культовом аниме «Ведьмина служба доставки». На карте, которую изучала главная героиня, угадывались очертания именно этого города, уверены в Сети.

Другие российские города в аниме

Конечно, Москва тоже периодически мелькает в японской анимации. Например, в классических «Спиди-гонщике» и «Галактическом экспрессе», а также в сериале «Люпен Третий».

В аниме «Шарлотта» можно даже узнать современный деловой квартал «Москва-Сити».

Санкт-Петербург японцы тоже не обошли вниманием — его архитектура появляется в таких проектах, как «Храбрые ведьмы» и «Шевалье Д'Эон».

А еще внимательные зрители могут заметить вокзал Екатеринбурга в фильме «Разрушение мира: Песнь проклятия для святого рыцаря», а Иркутск — в полнометражной ленте «Госпожа Умница», пишет автор Дзен-канала Александр Снитовский.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой стране происходят события «Ходячего замка».