Именно этот российский город чаще всего появлялся в японском аниме: его нашли даже у Миядзаки

25 сентября 2025 16:40
Кадр из мультфильма «Ведьмина служба доставки»

Речь не о Москве и не о Питере.

Японские аниматоры часто «рисуют» российские города, делая их полноценными героями своих историй. Казалось бы, чаще всего должна появляться Москва — ведь это столица. Но на самом деле всё иначе.

Владивосток в аниме

Оказывается, самый популярный российский город в аниме — вовсе не Москва, а Владивосток. Японские режиссеры обожают использовать его в качестве фона для своих историй.

Например, в третьем сезоне «Золотого божества» целая серия посвящена Владивостоку конца XIX века.

Кадр из мультсериала «Золотое божество»

Город также появляется в известных проектах «Темнее черного» и «Песнь проклятия для святого рыцаря».

Кадр из мультсериала «Темнее черного»

А внимательные поклонники Хаяо Миядзаки разглядели Владивосток даже в культовом аниме «Ведьмина служба доставки». На карте, которую изучала главная героиня, угадывались очертания именно этого города, уверены в Сети.

Кадр из мультфильма «Ведьмина служба доставки»

Другие российские города в аниме

Конечно, Москва тоже периодически мелькает в японской анимации. Например, в классических «Спиди-гонщике» и «Галактическом экспрессе», а также в сериале «Люпен Третий».

Кадр из мультсериала «Галактический экспресс»

В аниме «Шарлотта» можно даже узнать современный деловой квартал «Москва-Сити».

Кадр из мультсериала «Шарлотта»

Санкт-Петербург японцы тоже не обошли вниманием — его архитектура появляется в таких проектах, как «Храбрые ведьмы» и «Шевалье Д'Эон».

Кадр из мультсериала «Шевалье Д'Эон»

А еще внимательные зрители могут заметить вокзал Екатеринбурга в фильме «Разрушение мира: Песнь проклятия для святого рыцаря», а Иркутск — в полнометражной ленте «Госпожа Умница», пишет автор Дзен-канала Александр Снитовский.

Кадр из мультсериала «Разрушение мира: Песнь проклятия для святого рыцаря»

Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой стране происходят события «Ходячего замка».

Фото: Кадры из мультсериалов «Галактический экспресс», «Шарлотта», «Шевалье Д'Эон», «Разрушение мира: Песнь проклятия для святого рыцаря», ««Золотое божество», «Темнее черного», мультфильма «Ведьмина служба доставки» (1989)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
