Именно эти 3 сцены сделали «Пацанов» самым циничным и кровавым сериалом: вторую я даже не смогла досмотреть

Это шоу точно не для слабонервных и брезгливых зрителей.

«Пацаны» давно перестали быть просто сериалом про супергероев. Это жесткая, местами провокационная история, которая постоянно проверяет зрителя на прочность и не боится заходить слишком далеко.

Именно поэтому каждый сезон обсуждают неделями — здесь невозможно угадать, что произойдет дальше. А некоторые сцены остаются в памяти надолго.

Смерть, с которой все началось

Одна из самых сильных сцен происходит уже в самом начале истории — гибель Робин. Этот момент мгновенно показывает, что мир «Пацанов» не про спасение, а про жестокую реальность.

Именно после этого Хьюи меняется и начинает свой путь. Сцена до сих пор воспринимается как одна из самых эмоционально тяжелых во всем сериале.

Самая безумная смерть в сериале

Эпизод с Термитом в третьем сезоне — это уже чистый шок. Сначала все выглядит странно и даже абсурдно, но очень быстро превращается в одну из самых жестких сцен проекта.

В этот момент становится ясно: у «Пацанов» нет границ. И именно такие эпизоды делают сериал настолько обсуждаемым.

Момент, который напугал даже без реальности

Сцена с Хоумлендером на митинге сначала выглядит как катастрофа. Он уничтожает толпу, и зритель на секунду уверен, что это произошло по-настоящему.

Но позже выясняется, что это лишь его фантазия. И именно это пугает еще больше — потому что показывает, на что он действительно способен.