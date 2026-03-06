IMDb заказал сразу 2 сезона еще до премьеры: где снимали один из самых ожидаемых сериалов 2026 года «Скарпетта» с Кидман

Иногда новый сериал ждут ещё до выхода первого трейлера. Так произошло со «Скарпеттой» — детективным триллером Amazon Prime Video с Николь Кидман и Джейми Ли Кертис.

Проект уже добавили в списки ожидания более 40 тысяч пользователей IMDb, а стриминг заказал сразу два сезона ещё до премьеры. Первый сезон выйдет 11 марта 2026 года, и все восемь эпизодов станут доступны в один день.

Тайны Вирджинии и дело длиной в 30 лет

В центре истории — доктор Кей Скарпетта, блестящий судебный патологоанатом, который возвращается в родной штат Вирджиния. Формально — чтобы занять должность главного судебного эксперта и помочь полиции Ричмонда раскрыть убийство, которое остаётся нераскрытым почти тридцать лет. На деле же Скарпетте приходится столкнуться с призраками прошлого и семейными тайнами, которые она давно пыталась забыть.

Сюжет разворачивается сразу в двух временных линиях. Часть событий переносит зрителей в конец 1990-х, когда Скарпетта только начинала карьеру и впервые столкнулась с этим делом. Вторая линия показывает наши дни, где расследование неожиданно возвращается и начинает разрушать выстроенную годами жизнь героини.

Где снимали сериал

Несмотря на то что действие сериала происходит в Вирджинии, съёмки проходили в другом штате. Основной площадкой стал Нэшвилл, штат Теннесси. Производство планировали начать в сентябре 2024 года, но старт съёмок перенесли примерно на месяц. Завершился основной съёмочный период в марте 2025 года.

Локации для сериала выбирали по всему Нэшвиллу. Часть сцен снимали в историческом районе Old Hickory Village, который на экране превращается в Нью-Джерси. Другие эпизоды создавались в офисных зданиях района Донелсон. Художники по декорациям специально перестраивали пространство, чтобы передать атмосферу Вирджинии и города Ричмонд.