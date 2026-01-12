Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи ИИ придумал хоррор-серию для «Смешариков»: держит в страхе даже во время просмотра титров

ИИ придумал хоррор-серию для «Смешариков»: держит в страхе даже во время просмотра титров

12 января 2026 07:00
Кадр из мультсериала «Смешарики»

Герои оказались в истории в непростой ситуации.

«Смешарики» — яркий анимационный проект, который давно перестал быть просто развлечением для детей. С каждым новым сезоном персонажи доказывают, что мультфильм может быть одновременно добрым, умным и глубоким.

Круглые герои живут в собственном уютном мире, но их приключения и диалоги затрагивают темы, важные для любого возраста: дружба, ответственность, страхи, мечты и даже философские вопросы.

Кроме того, «Смешарики» — это настоящий калейдоскоп жанров, где каждая серия может удивлять. Там были и детективы, и комедии, и даже мини-ужастики, драмы и философские притчи, а еще — пародии на боевики, фэнтези, научную фантастику и даже ток-шоу.

Мы решили пофантазировать и попросили ИИ придумать сюжет серии для «Смешариков» в жанре ужасов. Получился настоящий триллер, пробирающий до мурашек.

Название серии: «Тихий час»

Сюжет:

После бурного праздника в День Рождения Кроша все Смешарики решают устроить тихий час в общем домике. Но как только гаснет свет, начинается странное.

Загадочные звуки: Пин слышит, как из его лаборатории доносятся щелчки механизмов — хотя он точно всё выключил.

Исчезающие предметы: У Нюши пропадает зеркальце, а потом оно появляется в самых неожиданных местах — например, в холодильнике у Лосяша.

Тень в коридоре: Ёжик клянётся, что видел в темноте огромную тень с рогами (хотя Бараш спит рядом).

Кульминация:

Вдруг все двери захлопываются, а из динамиков радио Совуньи без причины начинает играть детская колыбельная наоборот. Крош решает «разоблачить монстра» и врывается в подвал с фонариком.

Кадр из мультсериала «Смешарики»

Развязка:

Оказывается, это был робот-уборщик Пина, который случайно активировался и таскал вещи, чтобы «навести порядок». А тень — всего лишь пальто Кар-Карыча, на которое падал лунный свет. Но… в последнем кадре зритель замечает, что робот давно отключён.

Финал:

Все смеются над своей трусостью, но тут гаснет экран, и раздаётся тихий смех.

Фишка:

Стилизация под классический хоррор — тени, скримеры, но с обязательной «смешариковской» развязкой. А намёк на «необъяснимое» в конце оставляет пространство для фантазии.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Нюшу в «Смешариках» все время унижают.

Фото: Кадры из мультсериала «Смешарики»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Читать дальше 13 января 2026
Вот кто легко уделал бы Поповича, Муромца и Никитича вместе взятых: самого мощного богатыря на Руси, увы, нет среди главных героев мультика Вот кто легко уделал бы Поповича, Муромца и Никитича вместе взятых: самого мощного богатыря на Руси, увы, нет среди главных героев мультика Читать дальше 12 января 2026
Все пошли на «Три богатыря и свет клином», а рейтинг там всего 5,9 на КП: зато одна старая часть до сих пор держит 8,0/10 Все пошли на «Три богатыря и свет клином», а рейтинг там всего 5,9 на КП: зато одна старая часть до сих пор держит 8,0/10 Читать дальше 12 января 2026
Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям Читать дальше 10 января 2026
Без призраков, нелепых убийств и мистики: вот почему Маша живет в лесу с Медведем в мультсериале «Маша и Медведь» Без призраков, нелепых убийств и мистики: вот почему Маша живет в лесу с Медведем в мультсериале «Маша и Медведь» Читать дальше 9 января 2026
Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики Читать дальше 9 января 2026
Что произошло с беременными женщинами в 5 сезоне «Очень странных дел»: ответ создателей оказался страшнее ожиданий фанатов Что произошло с беременными женщинами в 5 сезоне «Очень странных дел»: ответ создателей оказался страшнее ожиданий фанатов Читать дальше 13 января 2026
«Легенду об Аанге» в кино так и не покажут, но для россиян это только плюс: увидим культовое аниме вместе со всем миром «Легенду об Аанге» в кино так и не покажут, но для россиян это только плюс: увидим культовое аниме вместе со всем миром Читать дальше 13 января 2026
Приготовила творожные печенья по рецепту Карамельки, Коржика и Компота — дети были в восторге: умяли всю тарелку за 1 минуту Приготовила творожные печенья по рецепту Карамельки, Коржика и Компота — дети были в восторге: умяли всю тарелку за 1 минуту Читать дальше 13 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше