Спросили у ИИ, кто из трех богатырей в мультиках — самый сильный: зря только ставили на Илью Муромца

«Три богатыря» — популярная российская анимационная франшиза от студии «Мельница». Это юмористические приключения трёх главных героев — былинных богатырей Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца.

Действие происходит в стилизованной, сказочной Древней Руси, но с огромным количеством современных шуток, анахронизмов и отсылок к поп-культуре. Мультфильмы пародируют как исторические клише, так и современную жизнь.

А некоторые зрители в Сети гадают, кто же из сказочных богатырей — самый сильный. Мы спросили об этом ИИ.

Илья Муромец

Тип силы: Абсолютная, богатырская мощь. Он может одним ударом выбить ворота, остановить камень или дракона. Это «танк» команды.

Слабость в дуэли: Он часто слишком прямолинеен, благороден и медлителен. В сюжетах его могут обмануть хитростью.

Шанс в битве 1 на 1: В честной, прямой схватке без уловок Илья — явный фаворит. Он просто пересилит любого из собратьев.

Добрыня Никитич

Тип силы: Сила чести и долга. Он очень силён физически (второй после Ильи), дисциплинирован и непоколебим в прямом бою.

Слабость в дуэли: Чрезмерная прямолинейность и доверчивость. Он часто становится жертвой обмана или своих же принципов. Его легко спровоцировать или втянуть в невыгодную для него ситуацию.

Шанс в битве 1 на 1: С Ильёй в честном бою он, скорее всего, проиграет, уступив в мощи. С Алёшей — имеет шанс, если не позволит себя перехитрить. Но Алёша почти наверняка это сделает.

Алёша Попович

Тип силы: Сила ума, изобретательности и, порой, наглости. Он мастер устраивать ловушки, заключать сделки, использовать подручные средства и находить нестандартные решения.

Слабость в дуэли: Физически он слабее обоих собратьев. В лобовой атаке у него нет шансов.

Шанс в битве 1 на 1: Его главная победа — избежать прямого боя. Он может подкупить Юлия, чтобы тот отвлёк Илью, а Добрыню обманом заманить в капкан.

Вероятный бой:

Победителем в схватке, с большой долей вероятности, выйдет Алёша Попович. Не потому что он сильнее, а потому что он хитрее и не играет по правилам, которые навяжут ему более сильные, но прямодушные конкуренты.