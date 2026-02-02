Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Спросили у ИИ, кто из трех богатырей в мультиках — самый сильный: зря только ставили на Илью Муромца

Спросили у ИИ, кто из трех богатырей в мультиках — самый сильный: зря только ставили на Илью Муромца

2 февраля 2026 19:06
Кадр из мультсериала «Три богатыря. Ни дня без подвига»

Нейросеть полагает, что честного боя не получится. 

«Три богатыря» — популярная российская анимационная франшиза от студии «Мельница». Это юмористические приключения трёх главных героев — былинных богатырей Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца.

Действие происходит в стилизованной, сказочной Древней Руси, но с огромным количеством современных шуток, анахронизмов и отсылок к поп-культуре. Мультфильмы пародируют как исторические клише, так и современную жизнь.

А некоторые зрители в Сети гадают, кто же из сказочных богатырей — самый сильный. Мы спросили об этом ИИ.

Илья Муромец

Тип силы: Абсолютная, богатырская мощь. Он может одним ударом выбить ворота, остановить камень или дракона. Это «танк» команды.

Слабость в дуэли: Он часто слишком прямолинеен, благороден и медлителен. В сюжетах его могут обмануть хитростью.

Шанс в битве 1 на 1: В честной, прямой схватке без уловок Илья — явный фаворит. Он просто пересилит любого из собратьев.

Добрыня Никитич

Тип силы: Сила чести и долга. Он очень силён физически (второй после Ильи), дисциплинирован и непоколебим в прямом бою.

Слабость в дуэли: Чрезмерная прямолинейность и доверчивость. Он часто становится жертвой обмана или своих же принципов. Его легко спровоцировать или втянуть в невыгодную для него ситуацию.

Шанс в битве 1 на 1: С Ильёй в честном бою он, скорее всего, проиграет, уступив в мощи. С Алёшей — имеет шанс, если не позволит себя перехитрить. Но Алёша почти наверняка это сделает.

Кадр из мультсериала «Три богатыря. Ни дня без подвига»

Алёша Попович

Тип силы: Сила ума, изобретательности и, порой, наглости. Он мастер устраивать ловушки, заключать сделки, использовать подручные средства и находить нестандартные решения.

Слабость в дуэли: Физически он слабее обоих собратьев. В лобовой атаке у него нет шансов.

Шанс в битве 1 на 1: Его главная победа — избежать прямого боя. Он может подкупить Юлия, чтобы тот отвлёк Илью, а Добрыню обманом заманить в капкан.

Вероятный бой:

Победителем в схватке, с большой долей вероятности, выйдет Алёша Попович. Не потому что он сильнее, а потому что он хитрее и не играет по правилам, которые навяжут ему более сильные, но прямодушные конкуренты.

Фото: Кадры из мультсериала «Три богатыря. Ни дня без подвига»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрители разгадали секрет Хлои из «Леди Баг и Супер-Кот»: и если раньше ее ненавидели, то теперь жалеют Зрители разгадали секрет Хлои из «Леди Баг и Супер-Кот»: и если раньше ее ненавидели, то теперь жалеют Читать дальше 2 февраля 2026
Почему по полям едет именно синий трактор: в песне из детского мультика спрятана вся история СССР Почему по полям едет именно синий трактор: в песне из детского мультика спрятана вся история СССР Читать дальше 1 февраля 2026
47 млн просмотров, отсылки к «Звёздным войнам» и рок-музыка: почему серия «Новые зубы Кроша» из «Смешариков» до сих пор популярна 47 млн просмотров, отсылки к «Звёздным войнам» и рок-музыка: почему серия «Новые зубы Кроша» из «Смешариков» до сих пор популярна Читать дальше 30 января 2026
Жуткая теория о «Маше и медведе»: почему родители предпочли малышке Дашу Жуткая теория о «Маше и медведе»: почему родители предпочли малышке Дашу Читать дальше 30 января 2026
«Ох, ну мы и свиньи!»: вышла новая серия «Маши и Медведя» и она уже собрала 3 млн просмотров — что опять учудила девчонка? «Ох, ну мы и свиньи!»: вышла новая серия «Маши и Медведя» и она уже собрала 3 млн просмотров — что опять учудила девчонка? Читать дальше 3 февраля 2026
Мир «Очень странных дел» оживает снова: Netflix показал тизер истории про 1985 год — фанаты в восторге (видео) Мир «Очень странных дел» оживает снова: Netflix показал тизер истории про 1985 год — фанаты в восторге (видео) Читать дальше 3 февраля 2026
Фильм семейный, кадры жаркие: сходил на «Аватар: Пламя и пепел» еще раз и заметил сцену секса, которую почти все пропустили (фото) Фильм семейный, кадры жаркие: сходил на «Аватар: Пламя и пепел» еще раз и заметил сцену секса, которую почти все пропустили (фото) Читать дальше 3 февраля 2026
42 000 000 просмотров и это не случайно: почему серия «Чистый спорт» у «Смешариков» вдруг стала хитом 42 000 000 просмотров и это не случайно: почему серия «Чистый спорт» у «Смешариков» вдруг стала хитом Читать дальше 3 февраля 2026
Один из самых дорогих сериалов РФ сняли в далекие нулевые: 80 000 000 рублей – это втрое дороже, чем легендарная «Эпидемия» Один из самых дорогих сериалов РФ сняли в далекие нулевые: 80 000 000 рублей – это втрое дороже, чем легендарная «Эпидемия» Читать дальше 3 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше