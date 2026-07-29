«"Игра престолов" в космосе»: этот сериал с рейтингом 8,5 не зря сравнивают с хитом HBO

«Игра престолов» изменила индустрию сериалов. Она задала планку, на которую равняются до сих пор. И каждый новый масштабный проект неизменно сравнивают с ней — в поисках той же эпичности и глубины.

«Пространство» оказалось в числе таких проектов. Его часто называют космическим аналогом легендарной саги. И хотя сравнение не всегда корректно, оно точно отражает масштаб амбиций сериала.

Сюжет сериала

События происходят в будущем, когда человечество уже освоило планеты и астероиды Солнечной системы. Детектив Миллер, успевший разочароваться в работе и жизни, и капитан корабля Холден оказываются вовлечены в одно дело — поиски пропавшей женщины.

Герои сталкиваются с системой, в которой переплетаются политические интересы, корпоративные секреты и скрытые угрозы для всего человечества. В процессе им предстоит пересечь Солнечную систему и выяснить, кто на самом деле управляет происходящим.

Детали сериала

У сериала стабильные оценки: 8,5 на IMDb и около 7,9 на «Кинопоиске». А на Reddit «Пространство» окрестили «"Игрой престолов" в космосе». Сравнение не случайно — проекты близки по атмосфере и способу повествования.

В центре — политические противостояния между несколькими крупными силами, при этом ни одна из сторон не показана однозначно хорошей или плохой. Сюжетная логика строится на множестве ходов и неожиданных поворотов.

В основе сценария — книги Дэниела Абрахама и Тая Фрэнка, которых часто называют учениками Джорджа Р. Р. Мартина.

Начало может показаться перегруженным количеством персонажей и локаций, но по ходу сезонов зрители обычно адаптируются.

Если вам нравилась «Игра престолов» именно за политические игры и непредсказуемость, «Пространство» точно стоит попробовать.

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