Идею с Москвой отмели сразу: где снимали сериал «Черное облако»?

5 декабря 2025 13:05
Кадр из сериала «Черное облако»

Нужную атмосферу нашли в другом городе.

На экранах стартовало долгожданное продолжение мистического триллера «Черное облако»: новые серии будут ждать зрителей каждую среду вплоть до 16 января. Первый сезон завершился таким неожиданным поворотом, что поклонники до сих пор строят теории.

И вот, наконец, пришло время узнать, во что вылились прошлые события и куда заведёт героев эта пугающая история.

Во втором сезоне вернутся уже полюбившиеся персонажи, но их жизни за это время изменились до неузнаваемости. А вот атмосфера и места съёмок продолжают оставаться одним из главных козырей сериала, бережно передавая его мистическую суть.

Кадр из сериала «Черное облако»

Выбор Санкт-Петербурга в качестве декораций не случаен — ведь даже сюжет первого сезона начинался с популярного городского мифа, увековеченного в литературе — с убийства зловредной старушки.

Создатели признавались, что Москва в их воображении выглядела слишком благополучной, яркой и солнечной для такой мрачной истории. Но стоило им представить себе Петербург — с его туманами, гранитом набережных и ощущением вечного полумрака, — как все пазлы сразу сложились.

Кадр из сериала «Черное облако»

Ранее портал «Киноафиша» писал отзывы на 2 сезон проекта.

Фото: Кадры из сериала «Черное облако»
