Киноафиша Статьи «С первой серии начинается замес, и от экрана не оторваться»: зрители пищат от восторга, начав смотреть «Черное облако 2»

3 декабря 2025 11:50
«Черное облако 2»

Продолжение одного из самых обсуждаемых российских триллеров стартовало на Okko 28 ноября.

Сериал «Черное облако 2» снова погружает зрителя в тревожную историю Оли и Оксаны. В первом сезоне психологические сессии оборачивались цепочкой странных смертей, а финал расколол аудиторию.

Второй сезон ждали с опаской — и напрасно: первые реакции оказались неожиданно горячими.

Возвращение, которого боялись — и дождались

События разворачиваются через полгода после финала. Оксана живет в беспамятстве на ферме у бывшего одноклассника, Оля пытается разобраться с последствиями прошлого и собственной злостью.

И именно злость вновь становится ключом ко всему — «черное облако» возвращается.

Зрители сразу отметили, что мистическая линия никуда не исчезла, несмотря на реалистичную развязку первого сезона. Атмосфера снова плотная, давящая, с ощущением надвигающейся беды.

Погружение в сюжет происходи сразу

Один из самых цитируемых отзывов о старте сезона звучит так:

«С первой серии начинается замес, и от экрана не оторваться. Марьяна Спивак меня поражает. Она сочетает в себе женственность и стальную волю. Местами Оксана реально пугает».

Другие зрители отдельно выделяют Марию Мацель и визуальную сторону проекта, признавая, что второй сезон снова цепляет не эффектами, а внутренним напряжением.

«Черное облако 2»

Неделя ожидания вместо запойного просмотра

Есть и те, кто недоволен форматом показа по одной серии в неделю. Многие признаются, что привыкли смотреть такие истории «залпом», за один вечер. Однако именно пауза между эпизодами, по мнению части зрителей, только усиливает тревожное ожидание.

Пока онлайн доступна только одна серия из восьми. Новые эпизоды будут выходить до 16 января 2026 года.

Первая реакция без финальных выводов

Делать окончательные выводы рано, но старт второго сезона уже называют уверенным. История расширяется, появляются новые персонажи, а старые получают более темные оттенки. Главное — сериал снова вызывает эмоцию, а не просто интерес к развязке.

Также прочитайте: Вы помните её по «Камбэку»: 5 фильмов и сериалов с Василисой Коростышевской, которые цепляют не меньше

Фото: Кадр из сериала «Черное облако 2» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
