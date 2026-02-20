Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника

Меню
20 февраля 2026 22:00
Кадры из сериалов «Братья по оружию», «Чернобыль», «Ход королевы»

В этих лентах ограниченное число серий.

Мини‑сериалы — идеальный формат для выходного дня, когда погода за окном не располагает к прогулкам. В мире стримингов тонны контента, но найти действительно крепкую историю, которая не провисает и не разочаровывает финалом, всё ещё сложно.

Хочется, чтобы рейтинг был высоким не просто так, а сюжет не разваливался к третьей серии. Поэтому мы собрали три мини‑сериала с оценкой выше 8,5 на IMDb, которые можно осилить ровно за один уикенд.

«Братья по оружию», 9,4, 10 серий

«Братья по оружию» — это, пожалуй, главный сериал о Второй мировой, снятый с уважением к деталям и людям. В центре — рота E («Easy») 101‑й воздушно-десантной дивизии, прошедшая путь от учебки в 1942 году до баварской резиденции Гитлера.

Зритель видит не просто батальные сцены, а лица солдат, которые боятся, теряют друзей, замерзают и продолжают воевать, потому что выбора нет.

Стивен Спилберг и Том Хэнкс продюсировали проект с оглядкой на реальность. В основе — книга Стивена Амброуза, а перед каждым эпизодом включаются отрывки интервью с настоящими ветеранами роты. Проект собрал «Эмми» и «Золотой глобус» как лучший мини‑сериал.

Кадр из сериала «Братья по оружию»

«Чернобыль», 9,3, 5 серий

«Чернобыль» — это всего пять серий, которые оставляют тягостное впечатление. Создатели не стали делать из трагедии эффектный триллер, а просто показали, как всё было. Или почти как было — сценарий опирался на реальные события, показания свидетелей и рассекреченные документы.

26 апреля 1986 года взрывается реактор, и дальше разворачивается история про то, как люди гибнут, врут, жертвуют собой, пытаются исправить случившееся и снова гибнут.

В центре — химик Легасов, зампредседателя Совминов Щербина и физик Хомюк, которая пытается докопаться до правды. Пожарные, которые первыми приехали на место, ещё не знают, что обречены. Станция продолжает работать, а чиновники уверяют, что всё под контролем.

Сериал получил десять «Эмми» и девятнадцать номинаций.

Кадр из сериала «Чернобыль»

«Ход королевы», 8,5, 7 серий

«Ход королевы» с Аней Тейлор‑Джой выстрелил так, что шахматы вдруг стали модными. Сериал рассказывает историю Бет Хармон, которая в приюте знакомится с шахматами и быстро понимает, что это её игра.

Дальше — турниры, победы, слава и постоянная борьба с таблетками, без которых она не может заснуть. Сторож Шейбел, который учит её первым ходам, приёмная мать, спивающаяся где‑то на заднем плане, и русские гроссмейстеры, которые оказываются не такими уж злодеями.

Сериал побил рекорды Netflix — за месяц его посмотрели 62 миллиона семей. В США после выхода шоу продажи шахматных досок подскочили на 87 процентов.

Кадр из сериала «Ход королевы»
Фото: Кадры из сериалов «Братья по оружию», «Чернобыль», «Ход королевы»
Светлана Левкина
