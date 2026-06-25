Идеальная замена сериалу «Триггер»: этот фильм 2026 года с Матвеевым уже успел получить награду — и влюбить в себя зрителей

Если после финала «Триггера» вам не хватает напряженных психологических историй с Максимом Матвеевым, есть хорошая новость. В 2026 году актер сыграл одну из самых неоднозначных ролей в своей карьере — и за нее уже получил награду на международном кинофестивале.

Фильм «Пранкер» неожиданно оказался не просто триллером про телефонные розыгрыши, а мрачной историей о власти, манипуляциях и последствиях собственных решений. И именно поэтому он наверняка понравится тем, кто когда-то не мог оторваться от приключений Артема Стрелецкого.

Максим Матвеев снова играет человека на грани

Главный герой Антон — профессиональный пранкер, который считает себя современным борцом за справедливость. С помощью поддельных голосов и хитрых психологических приемов он добывает компромат на влиятельных людей и публикует его в сети. Но однажды охотник сам становится добычей.

Героя втягивают в опасную игру вокруг строительного бизнеса, а на кону оказывается жизнь его собственной сестры. Постепенно привычный контроль над ситуацией исчезает, а уверенность сменяется страхом и отчаянием. В этом образе легко увидеть отголоски Стрелецкого из «Триггера», хотя сам Матвеев признавался, что между персонажами огромная разница.

Почему фильм цепляет

Самое интересное в «Пранкере» — не детективная интрига, а внутреннее падение героя. Сначала Антон кажется человеком, который всегда просчитывает ситуацию на несколько шагов вперед. Но чем дальше развивается история, тем очевиднее становится, что он давно запутался в собственных иллюзиях.

Отдельно стоит отметить Алексея Серебрякова, который традиционно великолепен в роли жесткого и опасного противника. Его персонаж добавляет истории напряжения и постоянно напоминает зрителю, что ставки здесь намного выше обычной интернет-игры.

Стоит ли смотреть?

У фильма есть недостатки: местами сюжет развивается слишком резко, а некоторые сцены выглядят не так убедительно, как хотелось бы. Но это не мешает «Пранкеру» оставаться одним из самых любопытных российских триллеров года.

Если вам нравился «Триггер» за сложного героя, психологическое давление и постоянное ощущение опасности, то «Пранкер» вполне может стать его лучшей заменой. Только здесь вместо психологии пациентов — манипуляции целым миром, а цена ошибки оказывается гораздо выше.