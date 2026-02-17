Успеете посмотреть до премьеры «Заразы»: еще 3 фильма про вирусы — но в них нет ничего смешного

Фильм «Зараза», дата выхода которого приходится на 26 февраля — это комедийный хоррор про то, как на американской военной базе просыпается грибок, который захватывает мозги и превращает людей в нечто уродливое. Персонажи Лиама Нисона, Джо Кири и Джорджины Кэмпбелл пытаются выжить в этой вакханалии.

Жанр обещают смешной, хотя тема не самая весёлая. Вспоминая другие фильмы про вирусы, понимаешь: смеяться там обычно было не над чем.

«Заражение»

«Заражение» начинается с обычной деловой поездки. Бет возвращается из Гонконга, чувствует лёгкое недомогание, но списывает на усталость. Через два дня она умирает. Врачи разводят руками. Потом умирают другие.

Симптомы одни и те же: сухой кашель, жар, судороги, кровоизлияние в мозг. Мир в панике, учёные из Центра по контролю заболеваний пытаются расшифровать вирус, пока он выкашивает города. Стивен Содерберг снял кино, которое спустя десятки лет кажется документальным.

«Эпидемия»

Лента 1995 года строится вокруг обезьянки, заражённой вирусом «Мотаба». Из Заира её привозят в Калифорнию, и она кусает хозяина.

Дастин Хоффман играет военного врача, который выясняет, что правительство знало о вирусе, но засекретило информацию. Спасти мир можно только одним способом — найти ту самую обезьянку и взять у неё кровь для сыворотки. Классический триллер с погонями, вертолётами и моральной дилеммой: кого спасать, если спасти можно не всех.

«Война миров Z»

Картина раздвигает масштаб заражения до планетарного. Зомби захватывают континенты, армии разных стран гибнут одна за другой, человечество на грани.

Брэд Питт в роли сотрудника ООН летает по миру в поисках источника заражения. Фильм показывает пандемию как глобальный коллапс: паника, блокады, рухнувшие правительства и отчаянные попытки выжить любой ценой.