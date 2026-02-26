Меню
Киноафиша Статьи Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: Долгопупс из «Гарри Поттера» уже расследует убийства в новом сериале

Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: Долгопупс из «Гарри Поттера» уже расследует убийства в новом сериале

26 февраля 2026 10:23
Кадр из сериала «Убийство перед вечерней»

Вы не сможете оторваться от сюжета, чтобы ничего не пропустить.

Пока все обсуждают «Первый отдел», можно спокойно включить новый британский детектив и провести вечер без нервов и ожиданий.

«Убийство перед вечерней» — свежий проект стриминга Acorn TV 2025 года, снятый по одноименному роману Ричарда Коулза. И он затягивает не хуже привычных процедуров.

Действие переносит в 1980-е, в вымышленную деревню Чемптон. Главный герой — молодой священник Дэниел Клемент. Он наблюдателен, немного замкнут и не слишком успешен в церковной карьере.

Отношения с матерью сложные, жизнь размеренная, прихожане предсказуемые. Пока в деревне не начинается серия убийств.

Роль Клемента исполнил Мэттью Льюис, которого многие до сих пор помнят как Невилла Долгопупса из «Гарри Поттера». Здесь он сдержан, ироничен и вполне убедителен в роли викария-детектива. Режиссер Дэйв Мур работал над «Пуаро», «Чисто английскими убийствами» и «Мисс Марпл», так что жанр ему знаком до мелочей.

Сериал не гонится за динамикой. Сначала — чаепития, церковные службы и разговоры о быте, потом — трупы и подозреваемые. Напряжение растет постепенно, через характеры и атмосферу.

Это спокойный, уютный детектив с легким юмором и английской выдержкой. Если хочется расследования без крика и истерики, «Убийство перед вечерней» подходит идеально.

Фото: Кадр из сериала «Убийство перед вечерней»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
