Киноафиша Статьи Хватит пересматривать «Невский»: 2 крутых сериала с рейтингом 8 и выше от создателя хита Андрея Тумаркина

14 февраля 2026 08:27
Кадр из сериала «Невский»

Эти ленты стали легендарными.

«Невский» — тот редкий случай, когда, включив одну серию, вы гарантированно потеряете счёт времени. Зрители признаются: этот сериал затягивает с первой минуты и не отпускает до самого финала. Здесь невозможно угадать, где друг, а где враг, и каждая новая серия подкидывает такую порцию неожиданных поворотов.

Но мы нашли 2 сериала, которые помогут оторваться от «Невского». Проекты также сняты по сценариям автора хита Андрея Тумаркина, но рейтинг у них больше, чем у историй про Пашу Семенова и Архитектора. (7,8-8,1)

«Комитет», 8,6

В 1967 году судьба сводит троих совсем непохожих друг на друга парней в ленинградском управлении КГБ. Дмитрий Васильев — сын генерала, который отчаянно пытается доказать отцу, что погоны носят не по наследству. Он мечтал о загранкомандировках, но из‑за глупой оплошности оказался в Ленинграде следить за туристами и дипломатами.

Павел Иванов только что демобилизовался с границы и в одиночку обезвредил банду налётчиков, орудовавшую в сберкассах. Теперь его зовут в Северную столицу — прикрывать спины первым лицам города.

А Владимир Наумов, выпускник профильных курсов, едет за любимой девушкой, которую распределили на «Ленфильм». Ему предстоит ловить диверсантов и предотвращать теракты.

Четыре десятилетия друзья будут идти плечом к плечу. Афганистан, перестройка, лихие девяностые — Комитет, в котором они начинали, меняет названия, исчезают страны, рушатся прежние ориентиры.

Кадр из сериала «Комитет»

«Ленинград 46», 8,3

1946 год. Ленинград только начинает приходить в себя — затягивает раны, разбирает руины, хоронит мёртвых. Но война ушла, а бандиты остались.

Город задыхается от криминала, и милиция ведёт неравный бой с теми, кто научился убивать ещё на фронте. В этой схватке гибнет майор Кузьмин, начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Его коллеги клянутся найти виновных. Главная цель — банда по кличке Музыкант, неуловимый и жестокий главарь, чьё имя уже наводит ужас на окраинах.

Опытный оперативник Ребров идёт на крайние меры. Он внедряется в банду. Но чем глубже он погружается, тем отчётливее понимает: Музыкант — не главное зло. Рядом с ним крутится тихий, интеллигентный человек по фамилии Данилов, бывший учитель литературы.

Кадр из сериала «Ленинград-46»
Фото: Кадры из сериалов «Комитет», «Ленинград-46», «Невский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
