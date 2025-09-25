Хотите правду? Легендарный «бумер» был не один: где теперь 5 машин из культового фильма и кто их выкупил

Меню
25 сентября 2025 07:00
Кадры из фильма «Бумер» (2003)

На экране казалось, что вся история держится на единственной BMW. Но за кадром у «Бумера» был целый автопарк — и у каждой машины своя судьба.

Фильм «Бумер» давно стал культовым — и во многом благодаря своей «звезде» на колёсах. В кадре была всего одна машина, BMW 750iL, но в реальности её «игру» поддерживали сразу пять «бумеров», без которых история просто не состоялась.

Именно этот автомобиль стал символом лихих нулевых, но мало кто знает, куда делись машины после съёмок.

Машина-протагонист

Главный BMW 750iL принадлежал продюсеру Сергею Члиянцу. По словам режиссёра Петра Буслова, машина постоянно работала на морозе: актёры грелись в салоне, пока на улице было минус тридцать.

«Очень холодно было, и она постоянно заведенная стояла. Двигатель работал круглые сутки, актеры в салоне грелись. Они же все в легких курточках, ведь осень по сценарию, а на улице минус двадцатьпять-тридцать градусов. Ну вот, машина работала-работала, а водитель, который за нее отвечал, так увлекся процессом, что постоянно торчал на площадке. И в какой-то момент прозевал охлаждающую жидкость. В итоге разорвало радиатор, разворотило клапаны. Потом мы ее чинили. Были сцены, когда BMW привозили на эвакуаторе, и мы доснимали нужные планы», — вспоминал Буслов.

Авто чинили прямо по ходу съёмок, а иногда привозили на площадку на эвакуаторе.

Кому достались «бумеры»

Чтобы не сорвать график, на площадке использовали дублёров — в дело пошли модели 740iL, 735 и даже 730i. После фильма машины разобрали почти по ролям.

Кадр из фильма «Бумер»

Один из «740-х» выкупил Максим Коновалов, сыгравший Киллу. Другой достался Владимиру Вдовиченкову, тому самому Коту. Сам Буслов тоже не удержался и приобрёл себе BMW после выхода фильма — к тому моменту эта марка прочно закрепилась за образом его героев.

Легенда на колёсах

Сегодня судьба «бумеров» из фильма складывается по-разному. Машины, оказавшиеся у актёров, давно сменили владельцев и перекочевали в частные коллекции.

Главный же 750iL, переживший разрыв радиатора и эвакуаторы, так и остался легендой закулисья. И хотя физически эти автомобили уже давно не на виду, на экране они превратились в символ целой эпохи — суровой, лихой и без тормозов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали фильм «Бумер».

Фото: Кадры из фильма «Бумер» (2003)
Екатерина Адамова
