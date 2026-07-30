Хоть бы не получилось, как у «Игры престолов»: что известно о 4 сезоне «Дома дракона» — все 100% не будет так, как в книге

Поклонникам вселенной Джорджа Мартина пора готовиться к прощанию с еще одной историей. HBO уже подтвердил, что четвертый сезон «Дома дракона» станет последним и поставит точку в саге о Танце драконов. Рассказываем, когда ждать премьеру и чего ожидать от финальных эпизодов.

Когда выйдет 4 сезон

Точной даты премьеры пока нет, однако HBO уже официально подтвердил, что финальный сезон выйдет в 2028 году.

Такой срок вполне соответствует графику выхода предыдущих частей. Первый сезон дебютировал в 2022 году, второй — в 2024-м, а третий стартовал летом 2026-го. Судя по всему, студия продолжит придерживаться двухлетнего производственного цикла.

Чем закончится история

Четвертый сезон завершит историю гражданской войны Таргариенов, известной как Танец драконов.

После событий третьего сезона борьба между сторонниками Рейниры и Эйгона выходит на решающую стадию. Впереди зрителей ждут крупнейшие сражения, политические интриги и развязка конфликта, который навсегда изменит историю Вестероса.

Создатели уже подтвердили, что финал будет основан на романе «Пламя и кровь» Джорджа Р. Р. Мартина. При этом шоураннер Райан Кондал ранее отмечал, что сериал не станет дословно повторять книгу. Некоторые события могут быть переставлены местами, а отдельные сюжетные линии — изменены ради телевизионной адаптации.

Чего ждать поклонникам

Создатели не скрывают, что четвертый сезон станет самым масштабным за всю историю сериала. Именно в нем зрители увидят финальные последствия Танца драконов — войны, которая привела к ослаблению дома Таргариенов и стала одной из самых трагических страниц истории Вестероса.

Поклонники также надеются, что финал избежит судьбы последних эпизодов «Игры престолов», которые до сих пор остаются предметом жарких споров. Учитывая успех первых сезонов «Дома дракона», ожидания от завершения истории остаются очень высокими.

До премьеры остается еще немало времени, но одно уже известно наверняка: четвертый сезон станет последней возможностью вновь увидеть противостояние «Черных» и «Зеленых». Осталось дождаться официальной даты выхода и узнать, каким HBO покажет финал одной из самых популярных фэнтезийных саг последних лет.

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