Холод до дрожи, снег по пояс — но никакого Севера: где на самом деле снимали «Ледяной предел»

Не ищите Северный полюс. Там им и не пахнет.

Фильм «Ледяной предел» только вышел на экраны, но уже заинтриговал зрителей своими завораживающими пейзажами. В кадре — бескрайние сугробы, ревущий ветер, человек на грани выживания. Но где же его снимали? Неужели на Северном полюсе?

А вот и нет. Арктика оказалась совсем не арктической — всю ледяную красоту создали в Болгарии. Именно там режиссёр Штефан Рузовицки нашёл идеальное место, чтобы изобразить безмолвный край света, где главный герой — отшельник Харлан — находит разбившийся самолёт с миллионами долларов. Главному герою придется пройти огонь и воду, но, возможно, именно навыки из его загадочного прошлого помогут ему выжить.

Фильм вышел 16 октября и мгновенно получил репутацию триллера, от которого буквально веет холодом. На деле съёмки проходили на болгарских плато и в декорациях: снег, лёд и метель оказались делом рук постановщиков и спецэффектов.

Иногда, чтобы показать Север, не нужен полюс — достаточно просто найти правильную гору в Европе.

Писали также: Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши»