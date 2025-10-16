Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши»

Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши»

16 октября 2025 14:30
Кадр из сериала «Дыши»

С новорожденными работали только профессионалы.

В этом году в жанре российских медицинских сериалов произошло пополнение. Одним из самых ожидаемых проектов оказалась драма «Дыши» с Мариной Александровой в главной роли.

Лента рассказывает о судьбе медика, чья успешная карьера рушится после единственной ошибки. Для достижения максимальной достоверности создатели привлекли к работе над проектом практикующих медиков.

Кадр из сериала «Дыши»

Сюжет сериала «Дыши»

В центре сюжета — востребованная московская акушерка Валерия. Переломный момент наступает, когда она принимает роды у Маши — любовницы бизнесмена Шахова. Девушка настаивает на естественных родах вопреки медицинским показаниям, а начало процесса застаёт всех врасплох.

В ходе сложных родов новорождённый оказывается в реанимации с угрожающими жизни последствиями. Череда врачебных ошибок, системное давление и уголовное дело превращают жизнь героини в настоящий кошмар. Ей придется защитить профессиональное имя и пересмотреть собственные убеждения.

Кадр из сериала «Дыши»

Где снимали сериал «Дыши»

Проект создавали с особым вниманием к достоверности. В массовых сценах участвовали практикующие врачи, а младенцев в кадре держали только профессиональные акушерки.

Съёмки проходили в действующих московских больницах. Изначально планировалось использовать настоящее отделение младенческой реанимации, но введение ограничений из-за новой волны коронавируна изменило планы. Съёмочной группе пришлось создать точную копию реанимационного отделения для новорождённых в павильоне.

Кадр из сериала «Дыши»

Ранее портал «Киноафиша» писал про финал сериала.

Фото: Кадры из сериала «Дыши»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита» От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита» Читать дальше 15 октября 2025
Настоящими были не только уголовные дела: где снимали сериал «ПИН-код» Настоящими были не только уголовные дела: где снимали сериал «ПИН-код» Читать дальше 14 октября 2025
Кажется, Дальний Восток — а на деле совсем другой регион: как создатели «Здесь все свои» обманули зрителей Кажется, Дальний Восток — а на деле совсем другой регион: как создатели «Здесь все свои» обманули зрителей Читать дальше 13 октября 2025
Всего 400 км от Москвы и попадаешь в 2004 год: где снимали сериал «Камбэк» Всего 400 км от Москвы и попадаешь в 2004 год: где снимали сериал «Камбэк» Читать дальше 13 октября 2025
Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение Читать дальше 16 октября 2025
Не только Рижский и не совсем Ленинград: где на самом деле снимали «Вокзал для двоих» с Гурченко и Басилашвили Не только Рижский и не совсем Ленинград: где на самом деле снимали «Вокзал для двоих» с Гурченко и Басилашвили Читать дальше 16 октября 2025
Объединили две реальные истории – одна, кстати, из России: на каких событиях основан сериал «Как приручить лису» Объединили две реальные истории – одна, кстати, из России: на каких событиях основан сериал «Как приручить лису» Читать дальше 16 октября 2025
«Все было гораздо жестче»: эти кадры из «Фишера» зрители никогда не увидят – их вырезали, потому что слишком страшные «Все было гораздо жестче»: эти кадры из «Фишера» зрители никогда не увидят – их вырезали, потому что слишком страшные Читать дальше 14 октября 2025
Он не Костя, а Люся? Почему Николай Петрович в «Ворониных» называл сына женским именем Он не Костя, а Люся? Почему Николай Петрович в «Ворониных» называл сына женским именем Читать дальше 14 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше