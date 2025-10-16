Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши»

С новорожденными работали только профессионалы.

В этом году в жанре российских медицинских сериалов произошло пополнение. Одним из самых ожидаемых проектов оказалась драма «Дыши» с Мариной Александровой в главной роли.

Лента рассказывает о судьбе медика, чья успешная карьера рушится после единственной ошибки. Для достижения максимальной достоверности создатели привлекли к работе над проектом практикующих медиков.

Сюжет сериала «Дыши»

В центре сюжета — востребованная московская акушерка Валерия. Переломный момент наступает, когда она принимает роды у Маши — любовницы бизнесмена Шахова. Девушка настаивает на естественных родах вопреки медицинским показаниям, а начало процесса застаёт всех врасплох.

В ходе сложных родов новорождённый оказывается в реанимации с угрожающими жизни последствиями. Череда врачебных ошибок, системное давление и уголовное дело превращают жизнь героини в настоящий кошмар. Ей придется защитить профессиональное имя и пересмотреть собственные убеждения.

Где снимали сериал «Дыши»

Проект создавали с особым вниманием к достоверности. В массовых сценах участвовали практикующие врачи, а младенцев в кадре держали только профессиональные акушерки.

Съёмки проходили в действующих московских больницах. Изначально планировалось использовать настоящее отделение младенческой реанимации, но введение ограничений из-за новой волны коронавируна изменило планы. Съёмочной группе пришлось создать точную копию реанимационного отделения для новорождённых в павильоне.

