Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»

20 февраля 2026 18:37
Кадр из сериала «Ночной агент»

Лента собирает положительные отзывы.

Премьера «Ночного агента» про обаятельного Питера Сазерленда стала для Netflix настоящим подарком. Сериал буквально ворвался в топы и за полгода после выхода в 2023-м набрал больше 812 миллионов часов просмотра, уверенно возглавив рейтинг самых популярных шоу платформы.

Второму сезону удалось повторить этот успех — он тоже с ходу занял первую строчку. Со временем волна ажиотажа немного схлынула, но проект не потерял преданных поклонников.

А теперь на Netflix появилось продолжение истории Питера Сазерленда.

Третий сезон «Ночного агента»

На стриминговой платформе состоялась долгожданная премьера третьего сезона. Все десять свежих эпизодов уже доступны к просмотру с русским переводом и субтитрами.

В центре сюжета по-прежнему агент ФБР Питер Сазерленд. В новом сезоне перед ним стоит непростая задача: отыскать молодого сотрудника казначейства, который сбежал в Стамбул, прихватив с собой сверхсекретные правительственные данные.

Оценки на Rotten Tomatoes успели сформироваться буквально в последние часы и показывают 100% свежести от критиков. Журналисты Collider, например, остались в полном восторге. По их мнению, сценарий стал заметно четче, характеры героев проработаны глубже, а экшен теперь выглядит по-настоящему внушительно. Рецензенты даже назвали третий сезон лучшим на данный момент.

Кадр из сериала «Ночной агент»

Четвертый сезон

Похоже, на этом история агента Питера Сазерленда на экране не закончится. Официального подтверждения пока нет, но все указывает на то, что четвертый сезон «Ночного агента» уже в разработке.

Самым красноречивым сигналом стал налоговый кредит, который власти Калифорнии выделили создателям проекта в прошлом году. Это прямое указание на то, что съемки планируются в Лос-Анджелесе. К тому же сценарии новых серий уже пишутся.

Фото: Кадры из сериала «Ночной агент»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
