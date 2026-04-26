Хабаров как знак качества: что на самом деле зрители говорят о сериале «В парке Чаир»

26 апреля 2026 13:00
Кадр из сериала «В парке Чаир»

Сериал не новый, но для ТВ — это премьера. 

Фильм «В парке Чаир» — военная драма о четырех подругах: Любе, Ане, Соне и Алине. Действие происходит летом 1940 года. Девушки только что закончили школу и строят планы. Люба хочет стать актрисой и выйти замуж за одноклассника Сережу. Алина намерена связать судьбу с Вилькой. Соня еще не встретила свою любовь, она мечтает об умном, культурном и интересном мужчине и не замечает Осю, который в нее влюблен. Аня хранит свои надежды при себе. Им пока не известно, что впереди — войны, голод, предательство и тяжёлые испытания. И начнется это совсем скоро.

Зрители отмечают хорошую игру актеров, особенно мужские роли. Рецензенты выделяют Антона Хабарова, Виталия Кищенко и Вольфганга Черни. Их работу называют по-настоящему сильной:

«Досмотрела этот сериал до победного конца и только благодаря Антону Хабарову и Виталию Кищенко. Для меня эти два актёра как бы знак качества»

«Великолепный сериал. Понравилось всё. От режиссуры и постановки до подбора актеров и игры. Это тот самый случай, когда просмотрела весь сезон за день и потом пересматривала отдельные моменты из серий, потому что есть о чем задуматься»

Также упоминали музыку. Она нравится, но кажется слишком плавной и романтичной для сериала, большая часть которого посвящена Великой Отечественной войне. По словам зрителей, музыки порой слишком много. Иногда хочется тишины в кадре и простых, чистых диалогов.

Драмы в картине хватает, как отметили зрители. Есть и острые отношения между героями, и поступки, и выразительная развязка. Всё это позволяет сложить мнение о каждом персонаже. Одна из зрительниц призналась, что смотрела сериал внимательно, с эмоциями и с тревогой в душе:

«Впечатляющий фильм, который меня не оставил равнодушной. Я переживала за героев и думала о том, чтобы было, если они поступили иначе. Любовь преодолеет всё, если она настоящая. Посмотрев картину, я поняла, что самое главное — это быть рядом с любимыми людьми. Спасибо за такую непростую историю».

Фото: Кадр из сериала «В парке Чаир»
Камилла Булгакова
