Гуля в «Fallout» я полюбила с первой серии: он хоть и злодей, но у него есть огромный плюс

21 февраля 2026 21:31
Кадр из сериала «Fallout»

Объясняю, почему этот персонаж покорил зрителей.

С первых минут в сериале «Fallout» мое внимание было приковано к Гулю. Явный антагонист, убивает людей с особой жестокостью, но как же он в этом хорош… И особенно интересен этот герой становится, когда раскрывается его история.

Кем был Купер Говард до апокалипсиса

До ядерной катастрофы Купер Говард был ветераном войны. Он служил, когда разгорелся энергетический кризис и началось вторжение в Аляску. Именно там он получил боевой опыт, который позже помог ему выживать в Пустоши и без труда расправляться с врагами вроде Братства Стали.

После службы Купер стал актёром и снимался в вестернах. Образ ковбоя для него был не просто ролью — это была мечта о свободе, в которую он искренне верил.

Перелом произошёл, когда он стал лицом рекламной кампании «Волт-Тек». Позже он случайно узнал, что убежища — это не спасение, а масштабный социальный эксперимент. И его жена поддерживает эти проекты. Именно здесь начинается его внутренний разлом.

Что сделала с ним радиация

После Великой войны Купер стал гулем — существом, выжившим после облучения. Гули живут столетиями, но рискуют потерять рассудок. Чтобы не превратиться в «дикого», им нужны препараты. Чтобы выживать и зарабатывать на лекарства, Купер стал охотником за головами. Жестоким, холодным, циничным.

Почему мы ему сочувствуем

Кадр из сериала «Fallout»

Парадокс в том, что Гуль — отрицательный персонаж, который постепенно вызывает всё больше симпатии.

Во-первых, его мотивация личная: он ищет семью. Всё, что он делает, так или иначе связано с этим.

Во-вторых, на фоне ещё более циничных и жестоких персонажей он кажется «меньшим злом».

И наконец, он живой. Он ошибается, страдает, помнит прошлое. Его трансформация — это не путь к злу, а путь через разочарование, предательство и катастрофу.

Гуль — не герой и не злодей. Он человек, который пережил конец света. И, возможно, именно поэтому мы продолжаем смотреть на него чуть дольше, чем на остальных.

Фото: Кадр из сериала «Fallout»
Анастасия Луковникова
