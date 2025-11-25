Грядет продолжение: 2 сезон «Как приручить лису» выйдет в 2027 году — раскрываем первые детали сюжета

Главный герой столкнётся с прошлым Дины, от которого лучше бы держаться подальше.

Любители тревожных детективных триллеров давно ловят каждую крупицу новости о продолжении «Как приручить лису», и интрига только растёт: второй сезон уже в производстве, но создатели упрямо держат детали под замком.

Известно одно — Юлиана Закревская снова руководит всем процессом, и именно её почерк в первом сезоне превратил проект из конкурсного «пилота» в один из самых обсуждаемых хитов Okko. Теперь вопрос один: что ещё скрывает история, которая началась с одной пропавшей девушки?

Что известно сейчас

Съёмки стартовали, релиз намечен на 2027 год, и команда обещает усилить то, что работало лучше всего: атмосферу глухих лесов, опасное чувство тревоги и постоянные сомнения в том, кто жертва, а кто — настоящий хищник. Трейлера нет, тизера нет — только слухи о том, что второй сезон будет мрачнее, глубже и ближе к жанру психологического триллера, чем к детективу.

Где остановился сюжет

В финале первого сезона зоопсихолог вырывает Дину из смертельной ловушки и одновременно оказывается под подозрением в убийстве её подруги. Расследуя всё сам, он сталкивается с чудовищной правдой: двадцать лет в регионе исчезают девушки, и в центре этой тьмы — отец Дины, человек, которого город боялся тихо, как лес боится пожара.

Куда двинется история

Во втором сезоне герою предстоит пройти глубже — туда, где семейные тайны Дины становятся не просто фоном, а частью цепочки исчезновений. Появятся новые преступления, новые подозреваемые и сеть людей, которая может оказаться куда шире, чем предполагали в первой части, пишет источник.

И главный вопрос сезона — сможет ли он приручить не только лису, но и хищника внутри себя, или охота обернётся тем, что зверь окажется по другую сторону его собственной кожи?

