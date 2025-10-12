Грубейшее нарушение канона: вот почему Фродо не стоит возвращать в «Охоте за Голлумом»

Известная франшиза «Властелин колец» получила продолжение в наши дни. И это не только мультфильм «Властелин колец: Война рохирримов» и сериал «Кольца власти».
Сейчас в разработке находится фильм «Властелин колец: Охота за Голлумом». Уже известно, что каст пополнят несколько звезд оригинальной трилогии.
Но вероятное появление Фродо разрушает весь канон истории. Ведь в «Двух крепостях» явно была показана его первая встреча с Голлумом.
Когда происходит «Охоты за Голлумом»?
Действие картины разворачивается в конкретный промежуток времени: между грандиозным днём рождения Бильбо и опасным переходом через Морийские рудники в «Братстве кольца». Отдельные моменты этого пути зрители уже мельком наблюдали.
В расширенных версиях фильма есть намёки — члены Братства замечают, что за ними давно следил Голлум. Книжная хронология Толкина в целом совпадает с этим маршрутом, но раскрывает важный нюанс: на самом деле все эти события растянулись на долгие годы.
Сколько прошло лет?
Свой 111-й день рождения Бильбо отпраздновал в 3001 году Третьей Эпохи. Тогда же Гэндальф попросил Арагорна найти Голлума.
Но между уходом Голлума из гор и его поимкой прошло почти семь десятилетий. За это время он успел побывать в плену у Саурона и выдержать пытки. А длинный промежуток из книг в фильме «Братство Кольца» сжали до нескольких недель для зрелищности.
Что делал Фродо в эти годы?
Он продолжал жить в Бэг-Энде после внезапного исчезновения Бильбо. По настоянию Гэндальфа кольцо оставалось спрятанным где-то в глубине дома.
Известно также, что с момента привлечения Арагорна к поискам Голлума за Широм пристально наблюдали следопыты Дунэдайн. Эта деталь наводит на мысль, что Фродо вряд ли покидал родные края и точно не встречался с Голлумом.
Как Фродо может появиться в «Охоте за Голлумом»?
Самый простой вариант — показать события между «Хоббитом» и «Братством кольца». Но тогда роль молодого хоббита стоит отдать другому актёру, а не 44-летнему Элайдже Вуду.
Есть и альтернатива: включить Фродо через сюжетные отсылки. Такой приём позволил бы органично вписать персонажа без нарушения хронологии.
Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.