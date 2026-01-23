Это рекорд: вот какой фильм взял 16 номинаций на «Оскаре» — почему хоррором 2025 года одержимы и критики, и зрители?

Меню
23 января 2026 17:00
Кадр из фильма «Грешники»

Если еще не смотрели, то точно стоит включить.

Фильм «Грешники» стал главным триумфатором объявленных номинаций на «Оскар»-2026: картина получила сразу 16 упоминаний — рекордное количество за всю историю премии.

Хоррор Райана Куглера обошел всех конкурентов, оставив позади даже масштабную «Битву за битвой» с 13 номинациями. Но цифры здесь — лишь следствие. Гораздо интереснее, почему именно этим фильмом зрители оказались так одержимы.

Вампиры, блюз и чувство времени

Действие «Грешников» разворачивается в Миссисипи начала 1930-х. История братьев-близнецов, открывающих джук-джойнт для темнокожей публики, поначалу выглядит как музыкальная драма с криминальным прошлым. Но с появлением вампиров фильм резко меняет тональность.

Здесь хоррор не пугает напрямую — он работает как метафора. Блюз становится не фоном, а самостоятельной силой, которая соединяет поколения, стирает границы времени и превращает музыку в способ выживания. Именно эта смесь жанров и ощущение исторической плотности цепляют сильнее любых спецэффектов.

История о пересечении культур

Куглер сознательно уводит конфликт от примитивных противопоставлений. Его вампиры — не карикатурные злодеи, а выходцы из другой вытесненной культуры. Ирландская музыка сталкивается с афроамериканским блюзом, и это противостояние звучит одновременно физически и музыкально. Фильм балансирует между исторической драмой и хоррором категории B, цитируя классику, но не растворяясь в ней.

«Грешники» цепляют именно этим: они не предлагают простых ответов и не играют в чистый жанр. Это кино о том, как культура рождается на стыке боли, памяти и музыки — и, похоже, именно поэтому зрители и академики сошлись в редком единодушии.

Фото: Кадр из фильма «Грешники»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
