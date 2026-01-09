Меню
Гречка, бесплатные обеды и тяжелый труд: что в «Девчатах» понимают только те, кто жил в СССР (зумеры точно не в теме)

9 января 2026 07:00
Кадр из фильма «Девчата» (1961)

Хотя надежда, что молодежь все-таки проникнется главным смыслом фильма еще есть.

Фильм «Девчата» 1962 года — это не просто добрая советская комедия, а настоящий символ своей эпохи. Лёгкий, светлый и наивный на первый взгляд, он хранит в себе множество деталей, которые современные зрители часто не замечают.

Чтобы понять этот фильм, нужно немного погрузиться в контекст жизни начала 60-х, где каждая реплика, каждая сцена и даже гречка на тарелке имели значение.

Бесплатные обеды и тяжёлый труд

Многие молодые зрители удивляются, почему героев в столовой кормят бесплатно. В реальности это было обычной практикой на предприятиях, связанных с тяжёлым физическим трудом.

Лесорубы, как и шахтёры или строители, получали полноценные обеды за счёт государства. Это не «киноромантика» и не художественный вымысел, а самая настоящая правда о времени, когда труд ценили, а рабочим создавали условия для восстановления сил.

Кадр из фильма «Девчата» (1961)

Щедрая гречка Илье

Современный зритель в недоумении: как Илье могут так свободно накладывать тарелки гречки, если этот продукт в СССР считался дефицитным? Да, гречка действительно была не из дешёвых и попадала на стол нечасто, но именно здесь важен контекст.

Илья — бригадир лесорубов, любимец столовой, человек, уважаемый и трудолюбивый. Его выделяют не только поварихи, но и сама Тося, пусть она ещё не признаётся себе в симпатии. Щедрая раздача каши здесь не про «социальную неправду», а про внимание, заботу и даже зарождающееся чувство.

«Девчата» — не только про любовь

Название картины само подсказывает, что главное здесь не роман Тоси и Ильи, а жизнь женщин, работающих на кухне, их повседневный труд и умение оставаться лёгкими, весёлыми и дружными, несмотря на сложности. Тесная кухня, жара от печей, физическая усталость, тяжёлые кастрюли — всё это показано неслучайно, считает автор Дзен-канала «Затерянная кинопленка».

Кадр из фильма «Девчата» (1961)

Картина раскрывает ценность труда советской женщины. Она могла готовить для целой бригады, часами стоять на ногах, решать сотню мелких проблем, и при этом оставаться жизнерадостной и сильной. Молодым зрителям сегодня трудно понять, насколько это важная мысль фильма: за лёгким юмором и песнями скрывается уважение к людям труда, без которых не существовало бы всей страны.

Вечные ценности

«Девчата» — это фильм о характере, стойкости и умении любить жизнь даже тогда, когда условия далеки от идеальных. В нём нет пафоса, но есть искренность и простая правда о том времени. Это история про дружбу, взаимопомощь и про тех, кто умеет радоваться мелочам.

И именно поэтому спустя более 60 лет фильм остаётся живым. «Девчата» — это не только про любовь, это про силу и оптимизм, которые поколению 60-х были свойственны по умолчанию.

Читайте также: Ему 39, а ей всего лишь 27 лет: что ждало Надю и Ксан Ксаныча после финала «Девчат» — мнение психолога эксклюзивно для «Киноафиши»

Фото: Кадр из фильма «Девчата» (1961)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
