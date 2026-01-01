Меню
Говорухин переделал и финал, и историю Кати: главные отличия «Ворошиловского стрелка» от книги

1 января 2026 18:08
Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок»

Сюжет стал намного драматичнее.  

Если вспомнить российское кино конца 90-х, то «Ворошиловский стрелок» — это одна из тех картин, которая врезается в память надолго. Это очень личная история мести, ставшая символом целой эпохи.

В центре сюжета — пожилой человек, чья жизнь рушится на глазах. Над его любимой внучкой надругались местные хулиганы из богатых семей. Столкнувшись с бездействием милиции и продажным правосудием, старик понимает, что справедливость можно добиться только своими силами и начинает охоту на обидчиков.

Режиссер Станислав Говорухин взял этот сюжет из книги писателя Виктора Пронина «Женщина по средам». Но на экране остались только общие мотивы произведения.

Различия между книгой и фильмом

Героиня Катя в повести была обычным секретарём, а в фильме она стала студенткой дирижёрского факультета, что добавило её образу хрупкости и внутренней силы.

Главный герой, Иван Фёдорович, в книге обрисован скупо — молчаливый красивый старик с пронзительным взглядом. Сценаристы также ввели новых персонажей для усиления драмы, например, мать-челночницу, которая ради денег готова предать собственную дочь, — этой сюжетной линии в книге не было.

Хотя ключевые моменты мести — взрыв машины Бориса и сумасшествие Вадима — перенесены с книжных страниц почти без изменений, финал расправы над одним из обидчиков, Игорем, был смягчён. В книге дед стреляет ему в колено разрывной пулей, чем лишает ноги. В фильме же герой целится сразу в пах парню.

При этом в первоисточнике тема самосуда раскрыта ещё жёстче: после каждой казни дед видит, как его внучке становится легче.

Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок»

Финал «Ворошиловского стрелка»

Актер Александр Пороховщиков, сыгравший полковника Пашутина, настаивал на том, что его персонаж должен погибнуть. По мнению артиста, этот человек, покрывавший преступников, был олицетворением зла, и справедливость требовала его смерти. Он считал финал, в котором полковник отделывается лишь лёгким ранением, нечестным по отношению к истории.

Однако консультанты из МВД, работавшие над фильмом, наложили своё вето на такой вариант.

Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок»

В книге финал обрывается на сцене мести. А в фильме Иван Фёдорович пережив обыск и помощь участкового идёт домой. Во дворе соседи молча жмут ему руку. А дома его ждёт самое важное: из кухни доносится звук гитары. Его внучка Катя снова играет.

Фото: Кадры из фильма «Ворошиловский стрелок» (1999)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
