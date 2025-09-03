Меню
Киноафиша Статьи Отрицает пластику и не показывается в соцсетях: как сейчас выглядит исчезнувшая с экранов внучка из «Ворошиловского стрелка» (фото)

3 сентября 2025 08:56
Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок»

На молодую актрису свалилась бешеная популярность в конце 90-х.

В 1998 году Анна Синякина появилась в фильме «День полнолуния» Карена Шахназарова, но её почти никто не заметил. Однако уже через год судьба подарила ей настоящий прорыв — роль внучки в культовом «Ворошиловском стрелке» рядом с самим Михаилом Ульяновым.

После оглушительного успеха карьера Анны сложилась неожиданно — она словно сознательно отошла от большого кино. За 25 лет после триумфа она появлялась на экранах лишь эпизодически.

Карьера Анны Синякиной

После успеха драмы карьера Анны Синякиной стремительно взлетела. Продюсеры буквально выстраивались в очередь, предлагая роли в проектах уровня «Анны Карениной» и «Позднего раскаяния».

Но парадокс — чем больше она снималась, тем меньше получала удовольствия от процесса. Со временем творческий огонь угас, и актриса стала сознательно отдаляться от кинематографа.

В итоге она нашла себя в театре, где смогла сосредоточиться на качестве, а не количестве ролей.

«Я не хотела быть звездой — мне важно было играть», — повторяла она в редких интервью.

Кадр из сериала «Скажи правду»

Анна Синякина сейчас

Сегодня Анна Синякина, которой уже 44 года, изредка появляется на экранах — в основном в сериалах. За последние годы она сыграла эпизодические роли в проектах «Кеша должен умереть», «Надвое» и «Закрыть гештальт».

Актриса сознательно избегает искусственного омоложения и радикальных изменений внешности. При этом она остается довольно привлекательной женщиной, не скрывающей возраст. Синякина не ведет соцсети и не рассказывает о личной жизни.

Кадр из сериала «Кеша должен умереть»

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Катя из фильма «Ворошиловский стрелок» рискнула пойти в квартиру к парням.

Фото: Кадры из фильма «Ворошиловский стрелок» (1999), сериалов «Скажи правду», «Кеша должен умереть»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
