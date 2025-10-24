Город Любимов, которого нет на карте: где на самом деле снимали российский сериал «Уловки разума»

Это вовсе не Питер и не Москва, как думали многие.

Холодный туман, безлюдные улицы и ощущение, будто город дышит чужой тайной. С первых кадров «Уловки разума» создают тревожное настроение, где за каждым кадром чувствуется невидимое присутствие.

Атмосфера настолько убедительна, что зрители уже спорят — а не существует ли этот город на самом деле? Так где же снимали сериал?

О чём сериал

В центре истории — следователь по особо важным делам Кира Карелина. В небольшом городке Любимове она расследует серию загадочных убийств молодых женщин. Но в дело вмешивается психотерапевт Константин Холмогоров, использующий метод регрессивного гипноза. Он уверен, что ключ к разгадке спрятан не в уликах, а в памяти и страхах свидетелей.

Их сотрудничество превращается в дуэль двух мировоззрений — рационального и интуитивного. А чем ближе герои к истине, тем зыбче становится грань между сном и реальностью.

Где снимали

За мистическим Любимовом скрывается вполне реальная Владимирская область. Именно здесь съёмочная группа нашла нужный ритм и настроение — старинные купеческие дома, серые фасады, лесные дороги и туман над рекой создали тот самый холодный, тревожный колорит.

«Уловки разума» не просто детектив. Это история о человеческом сознании — о том, что страшнее любого преступника может оказаться собственный ум.

