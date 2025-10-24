Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Город Любимов, которого нет на карте: где на самом деле снимали российский сериал «Уловки разума»

Город Любимов, которого нет на карте: где на самом деле снимали российский сериал «Уловки разума»

24 октября 2025 20:00
Кадр из сериала «Уловки разума»

Это вовсе не Питер и не Москва, как думали многие.

Холодный туман, безлюдные улицы и ощущение, будто город дышит чужой тайной. С первых кадров «Уловки разума» создают тревожное настроение, где за каждым кадром чувствуется невидимое присутствие.

Атмосфера настолько убедительна, что зрители уже спорят — а не существует ли этот город на самом деле? Так где же снимали сериал?

О чём сериал

В центре истории — следователь по особо важным делам Кира Карелина. В небольшом городке Любимове она расследует серию загадочных убийств молодых женщин. Но в дело вмешивается психотерапевт Константин Холмогоров, использующий метод регрессивного гипноза. Он уверен, что ключ к разгадке спрятан не в уликах, а в памяти и страхах свидетелей.

Кадр из сериала «Уловки разума»

Их сотрудничество превращается в дуэль двух мировоззрений — рационального и интуитивного. А чем ближе герои к истине, тем зыбче становится грань между сном и реальностью.

Где снимали

За мистическим Любимовом скрывается вполне реальная Владимирская область. Именно здесь съёмочная группа нашла нужный ритм и настроение — старинные купеческие дома, серые фасады, лесные дороги и туман над рекой создали тот самый холодный, тревожный колорит.

«Уловки разума» не просто детектив. Это история о человеческом сознании — о том, что страшнее любого преступника может оказаться собственный ум.

Читайте также: Название говорит само за себя, но откуда тогда в кадре древний Кремль: где снимали сериал «Васька»

Фото: Кадр из сериала «Уловки разума»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда выйдет последняя серия 2 сезона «Лихих»? Называем точную дату — финал обещает быть громким и беспощадным Когда выйдет последняя серия 2 сезона «Лихих»? Называем точную дату — финал обещает быть громким и беспощадным Читать дальше 25 октября 2025
Тайга вместо душного павильона: где на самом деле снимали 2 сезон «Ронина» и почему команда ушла от цивилизации Тайга вместо душного павильона: где на самом деле снимали 2 сезон «Ронина» и почему команда ушла от цивилизации Читать дальше 24 октября 2025
Появилась точная дата выхода и свежий трейлер «Метода 3»: Меглин возвращается — и приводит с собой маньяков (видео) Появилась точная дата выхода и свежий трейлер «Метода 3»: Меглин возвращается — и приводит с собой маньяков (видео) Читать дальше 23 октября 2025
«Постучись в мою дверь в Москве» вернулся с громким продолжением — график выхода всех 60 серий 2 сезона и новые интриги (увы, без Волкова) «Постучись в мою дверь в Москве» вернулся с громким продолжением — график выхода всех 60 серий 2 сезона и новые интриги (увы, без Волкова) Читать дальше 22 октября 2025
Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Читать дальше 25 октября 2025
Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1 Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1 Читать дальше 25 октября 2025
«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения «Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения Читать дальше 25 октября 2025
Семейная империя трещит по швам: тизер 2 сезона «Золотого дна» показал, кто пойдет на дно первым (видео) Семейная империя трещит по швам: тизер 2 сезона «Золотого дна» показал, кто пойдет на дно первым (видео) Читать дальше 25 октября 2025
Встречаем Год Красной Лошади с вдохновением: 13 фильмов об этих прекрасных животных, после которых захочется сесть в седло и мчать навстречу мечте Встречаем Год Красной Лошади с вдохновением: 13 фильмов об этих прекрасных животных, после которых захочется сесть в седло и мчать навстречу мечте Читать дальше 25 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше