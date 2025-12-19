Меню
Киноафиша Статьи Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу»

Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу»

19 декабря 2025 09:25
Кадр из фильма «Жестокий романс»

Этот голос знают миллионы, но имя помнят не все.

В «Жестоком романсе» зритель верит каждому взгляду Ларисы Огудаловой. Кажется, что и голос — ее собственный: надломленный, отчаянный, будто заранее знающий финал. Но это одна из самых тонких киноиллюзий советского экрана.

Голос, который не принадлежит Гузеевой

В кадре поет героиня Ларисы Гузеевой, но звучит совсем другой человек. Романс «А напоследок я скажу» и все вокальные партии в фильме исполнила Валентина Пономарева — джазовая певица, актриса и представительница знаменитой цыганской династии. Именно ее голос придал Огудаловой ту трагическую глубину, которую невозможно сыграть одной мимикой.

Почему так решили на съемках

Для Гузеевой «Жестокий романс» стал дебютом. Молодая актриса только входила в профессию, да еще и с ярко выраженным оренбургским говором. Эльдар Рязанов позже признавался, что поначалу работать с ней было непросто, но к финалу съемок она заметно выросла. Тем не менее режиссер принял решение: диалоги героини переозвучила Анна Каменкова, а вокал доверили профессионалу.

Кадр из фильма «Жестокий романс»

Валентина Пономарева и эффект узнаваемости

Выбор оказался точным. Голос Пономаревой — хрупкий и обреченный — идеально лег на образ бесприданницы. После выхода фильма романсы мгновенно ушли в народ, саундтрек издали на пластинках и кассетах, а сам «Жестокий романс» навсегда закрепился в статусе музыкального эталона.

Парадокс в том, что зритель запомнил именно Ларису Гузееву. Но полюбил — голос Валентины Пономаревой. Именно в этом и заключается магия большого кино.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Гузеева вспомнила, как на съемках «Жестокого романса» ей знатно доставалось от Гурченко.

Фото: Кадр из фильма «Жестокий романс»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
