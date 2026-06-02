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Киноафиша Статьи Голлум так обожал «мою прелесть», но при этом практически не надевал на палец: Толкин очень четко объяснил этот феномен

Голлум так обожал «мою прелесть», но при этом практически не надевал на палец: Толкин очень четко объяснил этот феномен

2 июня 2026 08:00
Кадр из фильма «Хоббит»

Трагедия была в том, что он был самым преданным и в то же время самым ненужным слугой Кольца.

Фанаты «Властелина колец» часто задаются вопросом: почему Голлум, одержимый своей «прелестью», так редко надевал Кольцо Всевластия? Толкин оставил на это несколько ответов — и все они делают судьбу Голлума ещё более мрачной.

В начале Смеагол пользовался Кольцом постоянно

Когда Смеагол убил Деагола и завладел Кольцом, он сразу обнаружил его силу. Невидимость помогала ему шпионить, воровать и нападать на сородичей-хоббитов. Но со временем Кольцо стало приносить не облегчение, а тяжесть. В «Хоббите» Толкин писал:

«Сначала Голлум носил его, пока оно не стало его тяготить».

Кольцо стало его мучением

Голлум не только любил Кольцо — он его ненавидел. Гэндальф в «Братстве Кольца» отмечает: «Он ненавидел и любил Кольцо, как он ненавидел и любил самого себя».

Эта двойственность превратила жизнь Голлума в бесконечную внутреннюю битву. Носить Кольцо означало усиливать зависимость и боль, от которой он хотел избавиться.

Кольцо Всевластия «устало» от Голлума

Кадр из фильма «Властелин колец»

У Толкина Кольцо показано как живое, со своей волей. Оно стремилось вернуться к Саурону, а Голлум, веками скрывавшийся в пещерах, не мог помочь ему в этом.

Именно поэтому Кольцо «отвергло» Голлума, выскользнув и оказавшись у Бильбо. Саурону был нужен амбициозный и влиятельный хозяин, а не жалкий изгой, мечтавший только о рыбе.

Голлум не отказался от Кольца, но оно отказалось от него

В отличие от Фродо или Боромира, Голлум не видел в Кольце великой силы. Его мечты ограничивались сытостью и покоем. Именно поэтому Единое не искушало его так же яростно, как других героев. Кольцо знало: этот носитель не приведёт его к хозяину.

Итог — трагедия зависимости

Голлум прожил почти пять веков, срастаясь с Кольцом и разлагаясь изнутри. Его любовь и ненависть к «прелести» стали символом полной зависимости.

Он редко надевал Кольцо не потому, что не хотел — а потому что оно само не желало быть с ним. Финал на скалах Роковой горы показал, что Голлум так и не смог стать хозяином Кольца — он остался его рабом.

Фото: Кадр из фильма «Хоббит»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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